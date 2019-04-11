Бывший глава «Зенита» Митрофанов возглавит блок по развитию РФС

Глава РФС Александр Дюков сообщил, что бывший генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Максим Митрофанов назначен на пост главы нового блока по развитию Российского футбольного союза.

За развитие отечественного футбола и стратегию развития до 2030 года отвечает РФС . Чтобы этим заниматься нужны финансовые и организационные ресурсы, проще говоря рабочие руки, которые будут готовить предложения. До настоящего момента людей, которые этим занимались, было мало. Мы принимаем решение о формировании нового блока, который будет отвечать за развитие, руководство этим блоком доверено Максиму Митрофанову.