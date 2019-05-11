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Н'Диай и Жиронкин отправились с ЦСКА на игру против «Зенита»

сегодня, 15:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:00 Не начался

ЦСКА отправился в Санкт-Петербург на матч 28-го тура РПЛ против «Зенита».

На игру «армейцы» вылетели в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хордур Магнуссон, Никита Чернов, Георгий Щенников, Наир Тикнизян, Игорь Дивеев, Виктор Васин.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов.

Нападающие: Фёдор Чалов, Лассана Н’Диай, Абель Эрнандес, Такума Нисимура, Виталий Жиронкин.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   29 / 1079
сегодня в 16:30
Надо выигрывать.
oFANATo
oFANATo
   267 / 1079
сегодня в 16:12
Ребятам удачи? Надо побеждать?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Морозовский
   101 / 1079
сегодня в 16:07
КАБЗДЕЦ "ЗенитУ"!!!!!!!!!
Ну-ну...
Будем посмотреть )))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   382 / 1079
сегодня в 16:05
Взяли до кучи всех, кто может двигаться
Nafnafik
Nafnafik
   195 / 1079
сегодня в 16:04
Сильные игроки, удачно проиграть.
Absinthe5
Absinthe5
   859 / 1079
сегодня в 16:01
Всегда против кобыл! Удачи Питеру!)
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   77 / 1079
сегодня в 15:56
негр одаптировался в конюшне еврея??
    FILL3286
    FILL3286
       49 / 1079
    сегодня в 15:43
    негр одаптировался в конюшне еврея??
    cska plus
    cska plus
       30 / 1079
    сегодня в 15:41
    Удачи армейцам!
    mangoх12
    mangoх12
       41 / 1079
    сегодня в 15:39
    остается пожелать удачно слетать , думаю пенек место любимчика в составе никому не отдаст
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 1079
    сегодня в 15:38
    КАБЗДЕЦ "ЗенитУ"!!!!!!!!!
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