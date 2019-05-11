Н'Диай и Жиронкин отправились с ЦСКА на игру против «Зенита»

ЦСКА отправился в Санкт-Петербург на матч 28-го тура РПЛ против «Зенита».
На игру «армейцы» вылетели в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хордур Магнуссон, Никита Чернов, Георгий Щенников, Наир Тикнизян, Игорь Дивеев, Виктор Васин.
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Кристиян Бистрович, Ильзат Ахметов.
Нападающие: Фёдор Чалов, Лассана Н’Диай, Абель Эрнандес, Такума Нисимура, Виталий Жиронкин.
Будем посмотреть )))
Будем посмотреть )))