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Президент «Анжи»: «Думаю, что нам дадут время на лицензирование»

15 мая 2019, 17:19

Президент «Анжи» Осман Кадиев уверен, что махачкалинский клуб сохранит профессиональный статус. Напомним, «Анжи» не смог с первой попытки пройти процедуру лицензирования на следующий сезон.

Я был у президента РФС, и мы поговорили с Александром Дюковым по поводу будущего «Анжи». У нас состоялся очень хороший и конструктивный разговор, конечно, он дал со своей стороны советы. Могу сказать, что мы находим понимание, и я думаю, что нам дадут время на лицензирование. Надеюсь на лучшее в этой ситуации.

«Анжи» на 100% сохранит свой бренд и свой профессиональный статус, и, скорее всего, домашние матчи в новом сезоне будем проводить на стадионе «Динамо». В «Анжи-Арене», я слышал, планируется торгово-развлекательный центр, там негде будет играть в футбол. Я не отчаиваюсь и буду искать средства и спонсоров, чтобы команда выступала в ФНЛ.

«Газпром»? В детали пока не будем вдаваться.

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нечитайло
нечитайло
16 мая в 00:47
Удачи
nautilus163
nautilus163 ответил Альфи
   203 / 840
15 мая в 21:00
Вот мне интересно ,будет хоть один день когда не будут говорить об Анжи? просто какой то мега популярный клуб, ни один клуб не провожали в фнл такими бурными овациями, не удивлюсь если опять лазейка в регламенте найдется и ни вернутся на бис в РФПЛ...
Не вкрнутся, а ужом проползут! А потом опять руку протягивать начнут!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
15 мая в 20:12
Не удивлюсь,если владельцем торгово-развлекательного центра на месте Анжи-Арены будет товарищ Саахо...Кадиев.
Альфи
Альфи
   147 / 840
15 мая в 19:18
Вот мне интересно ,будет хоть один день когда не будут говорить об Анжи? просто какой то мега популярный клуб, ни один клуб не провожали в фнл такими бурными овациями, не удивлюсь если опять лазейка в регламенте найдется и ни вернутся на бис в РФПЛ...
nautilus163
nautilus163 ответил Байкал-38
   203 / 840
15 мая в 18:58
https://www.youtube.com/watch?v=IjnQFooHVdY
Пол -года выпрашивали деньги, теперь выпрашивают время. Может хватит, что то выпрашивать! Противно всё это!
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
15 мая в 18:29
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 840
15 мая в 18:28
Вам нужно дать время на расформирование.
Ruslan3132
Ruslan3132
   55 / 840
15 мая в 18:00
Почему Кадиев не отдает клуб, очевидно же что не справляется. Другое дело, есть ли те, кто заинтересован держать Анжи, хотя стабильно в ФНЛ.
Байкал-38.
Байкал-38.
   181 / 840
15 мая в 17:53
Кадиев на 100% сохранит свой бред!
Сколько можно уже людей дурить?!
Байкал-38.
Байкал-38.
   181 / 840
15 мая в 17:51
Кадиев": "нас не лицензировали потому что у нас гостевая форма чёрная?"
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