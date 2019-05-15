Президент «Анжи»: «Думаю, что нам дадут время на лицензирование»

Президент «Анжи» Осман Кадиев уверен, что махачкалинский клуб сохранит профессиональный статус. Напомним, «Анжи» не смог с первой попытки пройти процедуру лицензирования на следующий сезон.

Я был у президента РФС , и мы поговорили с Александром Дюковым по поводу будущего «Анжи». У нас состоялся очень хороший и конструктивный разговор, конечно, он дал со своей стороны советы. Могу сказать, что мы находим понимание, и я думаю, что нам дадут время на лицензирование. Надеюсь на лучшее в этой ситуации.

«Анжи» на 100% сохранит свой бренд и свой профессиональный статус, и, скорее всего, домашние матчи в новом сезоне будем проводить на стадионе «Динамо». В «Анжи-Арене», я слышал, планируется торгово-развлекательный центр, там негде будет играть в футбол. Я не отчаиваюсь и буду искать средства и спонсоров, чтобы команда выступала в ФНЛ .

«Газпром»? В детали пока не будем вдаваться.