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Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки «Интера»

17 мая 2019, 03:38

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти выгнал полузащитника Жоау Мариу с тренировочного занятия в четверг, информирует источник

Сообщается, что наставник «нерадзурри» был недоволен самоотдачей португальского футболиста и посоветовал игроку продемонстрировать «более конструктивную работу» во время пятничной тренировки.

Стоит отметить, что вокруг Мариу ходят слухи об интересе «Порту» и «Эвертона».

Ранее Спаллетти пожаловался на то, что итальянские СМИ слишком часто пишут о его возможной отставке.

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Bеликий Князь
Bеликий Князь
   21 / 843
17 мая в 19:42
Картонный домик начинает разваливаться. Аха-ха)
Лысый гений)
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 843
17 мая в 15:37
Спалетти проявил правильную жесткость.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Charlie Scene
   28 / 843
17 мая в 10:09
ну какая из Ж Мариу звезда??? если только уровня его лишь двора на родине и не более того.
Но он то об этом не знает! Вот и выгнали с трени нафик ;)
Charlie Scene
Charlie Scene
   271 / 843
17 мая в 10:02
показательно или нет, Тренер прав здесь на 1000%если чудовище получающее огромные бабки, на похерах все делает, нужно штрафовать и отстранять нахер такого"профи".

Теперь все ясно, как это болото каждый год сливало тренеров.Надеюсь это джурабчанское недоразумение свалит в закат,.хоть за сетку бананов. Спалл походу станет богаче на много лямов в случае расторжения контракта , а китайцы не любят платить ни за что. сильно ошибутся пригласив Моуриньо или Конте , история как тех выперли с предыдущих мест работы должна быть поучительна для Сунинг.
severnyj84
severnyj84
   87 / 843
17 мая в 10:00
Гнать нужно Мариу вон.
Charlie Scene
Charlie Scene ответил Ангел неБесГрешен
   271 / 843
17 мая в 09:53
Как то нужно звёзд спускать на землю!
ну какая из Ж Мариу звезда??? если только уровня его лишь двора на родине и не более того.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 843
17 мая в 09:09
Как то нужно звёзд спускать на землю!
Garrincha58
Garrincha58
   422 / 843
17 мая в 08:48
Спаллетти вроде неплохой тренер но у него где бы он не работал постоянно конфликты с игроками в Зените ругался в Роме с Тотти сейчас в Интере то с Икарди то опять конфликт
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
17 мая в 06:03
Детский сад, а не профессиональный спорт.
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