Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки «Интера»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти выгнал полузащитника Жоау Мариу с тренировочного занятия в четверг, информирует источник
Сообщается, что наставник «нерадзурри» был недоволен самоотдачей португальского футболиста и посоветовал игроку продемонстрировать «более конструктивную работу» во время пятничной тренировки.
Стоит отметить, что вокруг Мариу ходят слухи об интересе «Порту» и «Эвертона».
Ранее Спаллетти пожаловался на то, что итальянские СМИ слишком часто пишут о его возможной отставке.
Лысый гений)
Лысый гений)
Теперь все ясно, как это болото каждый год сливало тренеров.Надеюсь это джурабчанское недоразумение свалит в закат,.хоть за сетку бананов. Спалл походу станет богаче на много лямов в случае расторжения контракта , а китайцы не любят платить ни за что. сильно ошибутся пригласив Моуриньо или Конте , история как тех выперли с предыдущих мест работы должна быть поучительна для Сунинг.
Теперь все ясно, как это болото каждый год сливало тренеров.Надеюсь это джурабчанское недоразумение свалит в закат,.хоть за сетку бананов. Спалл походу станет богаче на много лямов в случае расторжения контракта , а китайцы не любят платить ни за что. сильно ошибутся пригласив Моуриньо или Конте , история как тех выперли с предыдущих мест работы должна быть поучительна для Сунинг.