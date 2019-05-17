Спаллетти выгнал Жоау Мариу с тренировки «Интера»

17 мая 2019, 03:38

Главный тренер «Интера» выгнал полузащитника с тренировочного занятия в четверг, информирует источник

Сообщается, что наставник «нерадзурри» был недоволен самоотдачей португальского футболиста и посоветовал игроку продемонстрировать «более конструктивную работу» во время пятничной тренировки.

Стоит отметить, что вокруг Мариу ходят слухи об интересе «Порту» и «Эвертона».