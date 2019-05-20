Мбаппе отправил сигнал «Реалу»

20 мая 2019, 11:00

Во Франции подвели итоги сезона и наградили лучших футболистов и тренеров. «Соккер.ру» оценивает выбор французов.

Как и в случае с чемпионским титулом, во Франции интриг в области награждения лучших футболистов было не так много. Хотя свои сюрпризы и интересные решения были. Давайте посмотрим, кто определял игру в чемпионате Франции в нынешнем сезоне.

Для начала заглянем за границу. Единственной номинацией, которая не касается внутренних лиг, было звание лучшего француза за рубежом. У Франции достаточно сильных игроков, чтобы выбор был обширным. Но назвали лучшим Карима Бензема. Форвард «Реала» стал преемником Нголо Канте в этой роли.

И это решение кажется логичным, поскольку Карим, которого много критиковали в предыдущие годы, в нынешнем сезоне был наиболее стабильным, самым лучшим футболистом «Реала». Тут задумаешься: это Бензема так прибавил или остальные игроки «Реала» настолько снизили качество футбола, что француз на их фоне стал лучшим. Так или иначе, при в целом провальном сезоне «Реала» Бензема с его 21 голом в 36 матчах Ла Лиги стал небольшим проблеском.

В символической сборной Лиги 1 довольно предсказуемое доминирование игроков ПСЖ . Даже при в целом смазанном впечатлении от сезона парижан с их тотальным превосходством на протяжении большей части чемпионата трудно спорить.

Символическая сборная Лиги 1: Мик Меньян («Лилль») – Кенни Лала («Страсбур»), Маркиньос ( ПСЖ ), Тиаго Силва ( ПСЖ ), Ферлан Менди («Лион») – Анхель Ди Мария ( ПСЖ ), Тангай Н`Домбеле («Лион»), Марко Верратти ( ПСЖ ) – Николя Пепе («Лилль»), Килиан Мбаппе ( ПСЖ ), Неймар ( ПСЖ ).

В этом списке обращает на себя внимание фигура вратаря. Конечно, Меньян сделал большой вклад в то, что «Лилль» стал вторым, однако персонально его заслуги не всегда были настолько уж огромными. «Доги» в целом брали свое хорошей организацией игры, дисциплинированной обороной. Меньян порой здорово спасал, но и нередко совершал ошибки.

По крайней мере, чаще, чем тот же Антони Лопеш из «Лиона». Но португальца чаще подводили партнеры, поэтому «Лион» в итоге пропустил 45 мячей, а «Лилль» всего 30 – и это лучший показатель в Лиге 1. Даже у ПСЖ 32 пропущенных. К слову, Меньян был признан и лучшим вратарем чемпионата, что логично, раз попал в символическую сборную.

А лучшим тренером стал как раз наставник «Лилля» Кристоф Гальтье. Его команда выиграла «альтернативный» чемпионат Франции, дивный мир, в котором нет ПСЖ . Назвать Томаса Тухеля лучшим тренером, несмотря на досрочное чемпионство парижан, рука ни у кого не поднялась. Это признание того, что собственно вклада немца в результат нет никакого. ПСЖ выиграл бы Лигу 1 и без тренера.

Тухелю больше припоминают вылет из Лиги чемпионов, поражения в обоих внутренних кубках и невнятную концовку сезона в исполнении команды. На таком негативном фоне лучшим не станешь. А вот Гальтье сумел выжать из имеющегося в распоряжении состава качественный футбол, организовал тактически гибкую игру, которая и в атаке позволяла блистать, и в обороне придавала надежности.

Но наиболее интересной, конечно, была номинация на лучшего игрока сезона. Хотя сенсации тут не случилось. Кто-то предполагал, что продолжится героизация «Лилля» и выберут лидера атак «догов» Николя Пепе, который провел изумительный сезон и отправится в топ-клуб летом. Были и такие, кто думал, что выберут Неймара, несмотря на пропущенную им значительную часть сезона.

Но кажется, что здравый смысл возобладал – лучшим футболистом сезона стал Килиан Мбаппе. С этим трудно спорить, потому что он единственный футболист ПСЖ , к которому в этом противоречивом сезоне нет больших претензий. И даже среди противников парижан, среди болельщиков других команд отношение к Мбаппе если не положительное, то не вызывающее раздражения. Юноша покорил всю Францию. В нынешнем сезоне у него в 42 матчах 38 голов и 17 голевых передач. Но более резонансным, чем само решение о том, что Мбаппе лучший, стало его выступление на награждении:

Я смог адаптироваться в свой первый сезон в новой команде. Были некоторые разочарования, но это часть футбола. Это очень важный момент для меня. Я подхожу ко второму поворотному моменту в своей карьере. Здесь я открыл очень много нового. Возможно, настало время взять на себя больше ответственности. Возможно, я с удовольствием сделаю это в ПСЖ или в другом месте, в новом проекте.

Последняя фраза насторожила чутких французских журналистов. Разумеется, после церемонии к Мбаппе были вопросы о его намеках. Но Килиан раскрывать тему не стал:

Я сказал то, что должен был сказать. В такой ситуации можно сделать послание. Думаю, я сделал это. Если бы я сказал больше, это было бы слишком. Это было бы не то послание, которое я хотел бы сделать.