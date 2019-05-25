ГлавнаяНовости

«Спартак» занял второе место в молодежном первенстве России

сегодня, 15:46
Оренбург (мол)Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (мол) (Москва)Спартак (мол)Матч завершен

«Спартак» завоевал серебряные медали молодежного первенства России. В заключительном 30-м туре молодежка «красно-белых» обыграла «Оренбург» (2:0).

Голами отметились Иван Репях и Даниил Лопатин.

Напомним, что ЦСКА впервые в истории выиграл молодежное первенство России.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федун посетил матч «Спартак-2» - «Сочи»
Сегодня, 17:47 Комментарии4
Слухи4 клуба РПЛ летом проведут турнир в Австрии
Сегодня, 01:17 Комментарии11
Перед финишем РПЛ. Даём расклад!
Вчера, 21:58Александр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии15
«Локомотив» представил тизер фильма о победе в Кубке
Вчера, 21:22 ВидеоКомментарии2
«Балтика» погасила долги перед ФНЛ и бывшими сотрудниками
Вчера, 19:17 Комментарии6
Нету: «В Санкт-Петербурге я почувствовал запах истории»
23 мая Комментарии83
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   32 / 838
сегодня в 18:49
"Спартак" всегда будет вторым,или позади ЦСКА!
Alpribas
Alpribas
   71 / 838
сегодня в 16:48
Пока поросята еще играют, становятся свиньями только позорятся.
MAUS
MAUS ответил cska plus
   29 / 838
сегодня в 16:44
И здесь хрющи пролетели мимо трофея.
какая радость , маленькие мулы впервые подняли первое место
🐴
Faustello
Faustello
   37 / 838
сегодня в 16:38
Молодцы подсвинки - поздравлямба, не то что основа.
Faustello
Faustello ответил Брулин
   37 / 838
сегодня в 16:37
А где же знаменитая молодёжь Краснодара?
    Великолепный
    Великолепный
       284 / 838
    сегодня в 16:29
    А лучшая молодежь в этом сезоне у ЦСКА
    Заняли первое место
    Брулин
    Брулин
       74 / 838
    сегодня в 16:27
    А где же знаменитая молодёжь Краснодара?
    d_fincher
    d_fincher
       178 / 838
    сегодня в 16:08
    Как обычно. На спартаковской молодежке держится РПЛ. Без нее лига рухнула бы до уровня чемпионата Молдовы. Пока всякие понторезы мегатрансферы проводят, Спартак тащит футбол России. Успеха ребятам!
    mangoх12
    mangoх12
       21 / 838
    сегодня в 16:06
    после наших 16 летних ) для них это успех
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       264 / 838
    сегодня в 16:03
    Поздравляю от души,в этом турнире главное участие и опыт
    Nimbles
    Nimbles
       62 / 838
    сегодня в 15:48
    Это большое достижение, почти как Кубок Тины.
    cska plus
    cska plus
       5 / 838
    сегодня в 15:48
    И здесь хрющи пролетели мимо трофея.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100