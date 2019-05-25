«Спартак» занял второе место в молодежном первенстве России

«Спартак» завоевал серебряные медали молодежного первенства России. В заключительном 30-м туре молодежка «красно-белых» обыграла «Оренбург» (2:0).
Голами отметились Иван Репях и Даниил Лопатин.
Напомним, что ЦСКА впервые в истории выиграл молодежное первенство России.
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Так ради интереса посмотри по возрасту игроков в командах и все твои вопросы отпадут сами собой.
Наша молодежка по факту в ФНЛ пылит, а в молодежке пионеры играют и играют нормально.
Так ради интереса посмотри по возрасту игроков в командах и все твои вопросы отпадут сами собой.
Наша молодежка по факту в ФНЛ пылит, а в молодежке пионеры играют и играют нормально.
Заняли первое место
Заняли первое место