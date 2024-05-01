Болельщики «Баварии» устроили перформанс в память о Беккенбауэре

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вчера, 01:12

Болельщики «Баварии» перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» сделали перформанс в память о .

На трибунах был изображён портрет чемпиона мира 1974 года с его прозвищем «Кайзер Франц», а также надпись: «Как дирижёр на поле, известный во всём мире».

Беккенбауэр умер 7 января 2024 года в возрасте 78 лет.