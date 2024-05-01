Болельщики «Баварии» устроили перформанс в память о Беккенбауэре

Болельщики «Баварии» перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» сделали перформанс в память о Франце Беккенбауэре.
На трибунах был изображён портрет чемпиона мира 1974 года с его прозвищем «Кайзер Франц», а также надпись: «Как дирижёр на поле, известный во всём мире».
Беккенбауэр умер 7 января 2024 года в возрасте 78 лет.
могу узнать, почему у меня минус 110?
могу узнать, почему у меня минус 110?
Но мне, памятны 70-е советского футбола. В то время, показывали мало игр, как правило, только центральные матчи, но в Киеве, программа УТ-1 показывала все матчи киевлян, во всех регионах, нашей Великой и Прекрасной страны, благодаря чему, я имел возможность смотреть игры- всех советских команд!!!!!!!
Макс, ты не поверишь, сейчас послушал Г.А.Зюганова и прослезился...
Но мне, памятны 70-е советского футбола. В то время, показывали мало игр, как правило, только центральные матчи, но в Киеве, программа УТ-1 показывала все матчи киевлян, во всех регионах, нашей Великой и Прекрасной страны, благодаря чему, я имел возможность смотреть игры- всех советских команд!!!!!!!
Макс, ты не поверишь, сейчас послушал Г.А.Зюганова и прослезился...
Маслаченко тогда говорил, что спектакль с Литтбарски Францу не удался.
Маслаченко тогда говорил, что спектакль с Литтбарски Францу не удался.
Это точно, Марио- тот еще пижон!!! Но его пижонство не шло во вред командным действиям, его понты, только украшали игру. Баслер не был дешевым фраером, а без всех его примочек- невозможно его представить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это точно, Марио- тот еще пижон!!! Но его пижонство не шло во вред командным действиям, его понты, только украшали игру. Баслер не был дешевым фраером, а без всех его примочек- невозможно его представить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. Баслер тоже был хорош, но Пьер - это нечто. Вспомни, как он подарил Румменигге 2 гола в ворота англичан на ЧМ 1982..., да и вообще дурил защиту своими проходами, голами и ассистами. Выдающийся, креативный немец.
P.S. Баслер тоже был хорош, но Пьер - это нечто. Вспомни, как он подарил Румменигге 2 гола в ворота англичан на ЧМ 1982..., да и вообще дурил защиту своими проходами, голами и ассистами. Выдающийся, креативный немец.
молодцы !
молодцы !
Да, и как тренер, Франц тоже завоёвывал звание чемпиона мира вместе со сборной Германии.
Да, и как тренер, Франц тоже завоёвывал звание чемпиона мира вместе со сборной Германии.
Очень красивый жест со стороны фанатов.
Очень красивый жест со стороны фанатов.
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
все понял
все понял
Новый месяц означает новые группы и очки для ставок которые начисляются уже именно в этом месяце.
Новый месяц означает новые группы и очки для ставок которые начисляются уже именно в этом месяце.