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Болельщики «Баварии» устроили перформанс в память о Беккенбауэре

вчера, 01:12
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Болельщики «Баварии» перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» сделали перформанс в память о Франце Беккенбауэре.

На трибунах был изображён портрет чемпиона мира 1974 года с его прозвищем «Кайзер Франц», а также надпись: «Как дирижёр на поле, известный во всём мире».

Беккенбауэр умер 7 января 2024 года в возрасте 78 лет.

Болельщики «Баварии» устроили перформанс в память о Беккенбауэре

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:10
проверил по ставкам. и подсчитал)) 1779 заработано.
могу узнать, почему у меня минус 110?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:39
Ну хорошо, только не про политику. Я осторожно затронул эту тему, но развивать её не будем.)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:22
Согласен!!!
Но мне, памятны 70-е советского футбола. В то время, показывали мало игр, как правило, только центральные матчи, но в Киеве, программа УТ-1 показывала все матчи киевлян, во всех регионах, нашей Великой и Прекрасной страны, благодаря чему, я имел возможность смотреть игры- всех советских команд!!!!!!!

Макс, ты не поверишь, сейчас послушал Г.А.Зюганова и прослезился...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:13, ред.
Для этого мы и общаемся. Где то ты открываешь страницы Истории, где то я, где то ещё кто то.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:01
Таких ньюансов я не помню, честно скажу. Мне больше запомнился ЧМ-78, чем более поздние ЧМ. Наверное склероз, возраст.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:58, ред.
А ещё помню, как Кайзер Франц дико ошибся, когда в 1988-м в 1/2 Евро против голландцев не вывел Литтбарски в стартовой основе, а лишь на 80 минуте... Это стоило немцам очень дорого...
Маслаченко тогда говорил, что спектакль с Литтбарски Францу не удался.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:44
С языка снял!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это точно, Марио- тот еще пижон!!! Но его пижонство не шло во вред командным действиям, его понты, только украшали игру. Баслер не был дешевым фраером, а без всех его примочек- невозможно его представить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:40
Литти был скромнягой, - он всё выдавал на поле, в отличии от выпендрёжника Баслера.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:38
У Литтбарски не было столько харизмы и командных понтов, как у Марио. Я не спорю, по своему, он был силен- один из лидеров сборной, но это- дело вкуса...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:25, ред.
А по мне - Пьер Литтбарски был посильней.

P.S. Баслер тоже был хорош, но Пьер - это нечто. Вспомни, как он подарил Румменигге 2 гола в ворота англичан на ЧМ 1982..., да и вообще дурил защиту своими проходами, голами и ассистами. Выдающийся, креативный немец.
112910415
112910415
вчера в 09:53
красота !
молодцы !
Capral
Capral ответ Sкрудж (раскрыть)
вчера в 09:51
Марио Баслер, так его называли в Германии!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 08:50
Легендарный защитник сборной Германии, ещё одна легенда...
Валерыч
Валерыч
вчера в 08:24, ред.
Молодцы, болельщики, что почтили память великого, легендарного футболиста.
Да, и как тренер, Франц тоже завоёвывал звание чемпиона мира вместе со сборной Германии.
Вещий
Вещий
вчера в 08:12
Уважение таким болельщикам.... красиво все сделали и во время
shlomo
shlomo
вчера в 07:59
Молодцы.... все сделали очень хорошо....
adekvat
adekvat
вчера в 07:38
Молодцы клуб тоже постарался, хорошо играли.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 07:09
Кайзер Франц- это был глыба и мозг Баварии.
Очень красивый жест со стороны фанатов.
ABir
ABir
вчера в 05:04
В то время Франц был настоящим рулевым, а сборная Германии машиной, которой не было равных.
Василий 50
Василий 50
вчера в 04:49
Кайзер Франц заслужил это.
Sкрудж
Sкрудж ответ Capral (раскрыть)
вчера в 04:14
Супер Марио - это кто ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 02:27
Всегда нужно чтить и помнить своих кумиров и героев...
Capral
Capral
вчера в 02:26
Единственный умный игрок из того поколения Баварии!!! Позднее, П.Брайтнер пытался вести игру, но, не тот уровень. Пожалуй ближе всех к Францу, по интеллекту на поле был Супер Марио!!!!!!! Из всех немцев- самый мой любимый, самый умный и техничный!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 01:48
УВАЖУХА!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 01:33
спасибо, что ответили.
все понял
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 01:22
Здравствуйте.

Новый месяц означает новые группы и очки для ставок которые начисляются уже именно в этом месяце.
Гость
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