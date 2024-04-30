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Медведев заявил, что контракт с Семаком рассчитан до дюжины чемпионств

30 апреля 2024, 21:26

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о достигнутой между клубом и главным тренером команды Сергеем Семаком договорённости о продлении контракта до 2030 года.

Почему новый контракт Семака будет рассчитан до 2030 года? До дюжины чемпионств.

Всего на счету клуба из Санкт-Петербурга девять побед в чемпионате России, также один раз «сине-бело-голубые» выигрывали первенство СССР.

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Все комментарии
Инсаров
Инсаров
вчера в 08:33
Небывалый подъём среди болельщиков вызвало решение менеджмента "Зенита" и лично товарища Миллера о договорённости продления контракта с С.Б.Семаком.
Они вышли на улицы городов страны с рукодельными транспарантами "Да ну на фиг!", "Слава нам!", Человек человеку - друг, товарищ и двоюродный брат!", "Мама, я покушал!", хоругвями, песнопениями, танцами, плясками.
В офис клуба и Газпрома нескончаемым потоком идут письма, телеграммы. Вся, можно сказать, страна, весь мир, всё прогрессивное человечество, особенно болельщики Бразилии поддерживают мудрое, своевременное решение о контракте.
Слесарь Иванов из Мухосранска выступил с инициативой о назначении Семака Сергея Богдановича пожизненным тренером спортивного клуба "Зенит".
6338yxmsxyms
6338yxmsxyms
вчера в 05:21
Похоже Зенит не желает все время побеждать и хочет интриги в чемпионате.
Garrincha58
Garrincha58
30 апреля в 23:59
с этим тренеришкой Зенит больше никогда и ничего не выиграет .... разве что придуманный кубок равноправия
Интерес
Интерес ответ a-league (раскрыть)
30 апреля в 23:02
Руководством футбола дан приказ: Провести акцию "Острая борьба за титул,с благополучным для лидера финалом".
Интерес
Интерес
30 апреля в 23:00
А Дюков о этой задаче знает???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 апреля в 22:57, ред.
- Сергей, почему 2-е игры - 2 сухих поражения???
- Потому как у меня контракта нету...длительного.
- Завтра сделаем.
- Точно??
- Отвечаю....Век бразильцев не видать.
a-league
a-league
30 апреля в 22:23
Какая дюжина чемпионств, если он со сборной Бразилии ливает направо и налево в той ситуации, когда надо собраться и взять очередной раз РПЛ ???
Шуnя771
Шуnя771
30 апреля в 21:36
При такой постановке вопроса в ФК Зенит, можно заключить пожизненный контракт с СБС, как мне представляется главное это метановая Антилопа в недрах нашей Земли-матушки...)
VeniaminS
VeniaminS
30 апреля в 21:35
Так что можно работать не волнуясь!
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