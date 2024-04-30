Медведев заявил, что контракт с Семаком рассчитан до дюжины чемпионств

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30 апреля 2024, 21:26

Председатель правления «Зенита» прокомментировал новость о достигнутой между клубом и главным тренером команды договорённости о продлении контракта до 2030 года.

Почему новый контракт Семака будет рассчитан до 2030 года? До дюжины чемпионств.