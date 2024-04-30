Медведев заявил, что контракт с Семаком рассчитан до дюжины чемпионств

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о достигнутой между клубом и главным тренером команды Сергеем Семаком договорённости о продлении контракта до 2030 года.
Почему новый контракт Семака будет рассчитан до 2030 года? До дюжины чемпионств.
Всего на счету клуба из Санкт-Петербурга девять побед в чемпионате России, также один раз «сине-бело-голубые» выигрывали первенство СССР.
Они вышли на улицы городов страны с рукодельными транспарантами "Да ну на фиг!", "Слава нам!", Человек человеку - друг, товарищ и двоюродный брат!", "Мама, я покушал!", хоругвями, песнопениями, танцами, плясками.
В офис клуба и Газпрома нескончаемым потоком идут письма, телеграммы. Вся, можно сказать, страна, весь мир, всё прогрессивное человечество, особенно болельщики Бразилии поддерживают мудрое, своевременное решение о контракте.
Слесарь Иванов из Мухосранска выступил с инициативой о назначении Семака Сергея Богдановича пожизненным тренером спортивного клуба "Зенит".
Они вышли на улицы городов страны с рукодельными транспарантами "Да ну на фиг!", "Слава нам!", Человек человеку - друг, товарищ и двоюродный брат!", "Мама, я покушал!", хоругвями, песнопениями, танцами, плясками.
В офис клуба и Газпрома нескончаемым потоком идут письма, телеграммы. Вся, можно сказать, страна, весь мир, всё прогрессивное человечество, особенно болельщики Бразилии поддерживают мудрое, своевременное решение о контракте.
Слесарь Иванов из Мухосранска выступил с инициативой о назначении Семака Сергея Богдановича пожизненным тренером спортивного клуба "Зенит".
- Потому как у меня контракта нету...длительного.
- Завтра сделаем.
- Точно??
- Отвечаю....Век бразильцев не видать.
- Потому как у меня контракта нету...длительного.
- Завтра сделаем.
- Точно??
- Отвечаю....Век бразильцев не видать.