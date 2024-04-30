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Иван Игнатьев покинул «Железничар»

30 апреля 2024, 19:52

Президент «Железничара» Зоран Наункович сообщил об уходе из клуба нападающего Ивана Игнатьева.

Российский футболист присоединился к сербской команде в конце января. Игрок провёл за неё 7 матчей, отличившись результативной передачей.

Мы расторгли договор по обоюдному согласию сторон. На данный момент для нас всё складывается не очень хорошо, поэтому я рад, что история с Иваном закончена. Наш клуб и Иван недовольны сложившейся ситуацией, поэтому мы приняли такое решение.

Конфликтов между «Железничаром» и Игнатьевым не было и нет. Как могут ссориться русские и сербы? Просто для обеих сторон было лучше сделать именно это. Мы желаем успехов Игнатьеву в будущем!

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Все комментарии
yeqk6x7wxawb
yeqk6x7wxawb
вчера в 00:19
С таким КПД откуда угодно выгонят.
Интерес
Интерес
30 апреля в 22:15
Недолго мучилась Ванюшка...
VeniaminS
VeniaminS
30 апреля в 20:36
В России тоже можно играть.
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