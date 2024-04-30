«Реал» и «Сити» для Кубка России. Авантюризм Лички столкнётся с прагматичным «Спартаком»

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сегодня, 22:17

Финалист определится в этой паре.

«Спартак» истощён постоянными дерби

«Лукойл» очень «удачно» подобрал момент для смены тренера. Абаскаля отправили в отставку не в зимнюю паузу, даже не во время перерыва на мартовские матчи сборных. А после поражения от «Сочи» и перед тяжелейшим отрезком календаря – кубковой игрой с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, выездом к «Ростову» и двумя дерби – с ЦСКА и «Локомотивом». Единственный плюс – на Слишковича не оказывали давления, потому что хуже и так уже быть не может.

И босниец взялся за дело правильно. Нужно было взбодрить коллектив, что-то сделать с микроклиматом в команде. Попутно держать планку-минимум в чемпионате – не выпасть из топ-5. В итоге – вылет от «Зенита» в нижнюю сетку Кубка (0:0 в ответной игре), разгром «Ростова» (5:1), ничья с «армейцами» (0:0) и 3 очка с «Локомотивом» (3:2).

Неожиданно «красно-белые» претендуют на Кубок России, который бы спас сезон для москвичей. И реально идут в пятёрке, даже посматривают в сторону топ-3.

Только напряжённый календарь не проходит бесследно. В каждом матче москвичам приходится выжимать максимум при разрушенной структуре игры – и всё против топ-соперников. Усталость в любом случае копится, а теперь ещё и очередное дерби. С мотивированным «Динамо». И без права на ошибку – финалист определится в одном матче.

«Динамо» нужны периодические осечки

По крайней мере при Личке это становится философией команды. Чешский менеджер пропагандирует атакующий стиль. И это красиво, наблюдать за этим интересно. Правда, от побочек никуда не деться – в случае с Марцелом это периодические оглушительные провалы. Держим в уме поражение «Оренбурга» от «Зенита» со счётом 0:8. И сейчас – провальный конец марта-начало апреля. Как только зашла речь о чемпионской гонке, «Динамо» буквально слетело с дистанции – 1:4 от «Ростова», проигранное дерби со «Спартаком» и поражение от «Урала».

И можно было бы в тот момент поставить крест на команде, но сразу после «бело-голубые» выдают четырёхматчевую победную серию. На этом отрезке случились яркие 4:2 с «Оренбургом» и 4:1 с «Пари НН», очередная победа над южноуральцами и сенсационные 1:0 против «Зенита».

Может, это педагогический метод такой – получать иногда оплеуху, чтобы лидеры команды не думали о себе слишком много.

Авантюристы против прагматизма

Меньше месяца назад от поединка этих команд исходила совсем другая атмосфера. Все ждали дворовый футбол без центра поля – Абаскаль и Личка этому способствовали. Теперь же – столкновения противоположных тренерских подходов и состояний команд.

У хозяев авантюризм никуда не испарился. Как и описали выше, «Динамо» – это феерия и красота в атаке при катастрофической игре в обороне. Личка ничего с этим не сделал, оборона – просто не его профиль, чех не умеет с ней работать. Это прослеживается на протяжении всей его карьеры. Притом команде это всё равно не мешает идти в топ-3 и бороться за медали – получается самый яркий представитель пьедестала.

«Спартак» Слишковича – полная противоположность. Владимир налаживает микроклимат в команде – но он хрупкий, а поэтому с результатами надо обращаться куда трепетнее. 0:0 с ЦСКА и «Зенитом» – осторожные, рабоче-крестьянские, вообще без атаки. Что называется, лучше синица в руках, чем журавль в небе. И такой подход при нынешнем положении дел абсолютно понятен – так команда держится в пятёрке и претендует на трофей. Красивый футбол пусть ставит новый тренер.

И потому интереснее, как эти разные по философии команды столкнутся – что окажется сильнее?

Пора брать реванш за постоянные обиды

У «Динамо» солидная история разочарований в матчах со «Спартаком». Главным за последние годы является поражение в финале Кубка России. «Бело-голубые» должны были отблагодарить Сандро Шварца за плодотворную работу и любовь к клубу. В чемпионате концовка получилась смазанной – выбыли из чемпионской гонки и даже упустили серебро на финише. Кубок должен был стать вознаграждением – только и здесь «бело-голубые» столкнулись с прагматичным «Спартаком» Ваноли, который оставил соседей без трофея. И Шварц не смог громко хлопнуть дверью.

Обмен разгромными поражениями в этом сезоне – ещё ладно. Куда обиднее был весенний проигрыш в РПЛ . Тем более, когда он выбил москвичей из чемпионской гонки (сейчас вернулись, но тогда он выглядел фатальным) – так ещё подарил «красно-белым» те 3 очка свой же вратарь (2 результативные ошибки Лещука). В последних 20 встречах с «красно-белыми» у «Динамо» только 4 победы – ужасная статистика.

Финалист Кубка выйдет из этой пары

Почти как «Реал» – «Ман Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В нижней сетке у москвичей нет конкурентов – только «Ростов» может навязать сопротивление за счёт спортивной дерзости и интенсивного атакующего футбола. Но есть и нюансы – это не чемпионат, на который южане бросают все силы. Чтобы равноценно проявлять свои качества на оба фронта, команде Валерия Карпина всё-таки не хватает глубины состава. И как раз это – серьёзная помеха в потенциальной встрече с москвичами.