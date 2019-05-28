Минспорт ждет, что матчи Евро-2020 в РФ пройдут на самом высшем уровне

Заместитель министра спорта Павел Новиков во время конференции РФС поделился ожиданиями от матчей Евро-2020 в России. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа турнира и четвертьфинал.

Важным событием был чемпионат мира по футболу, высокую оценку проведения которому дало все мировое сообщество. Мы смотрим на вас ( РФС ) с большой надеждой в отношении подготовки к чемпионату Европы и хотим, чтобы турнир прошел еще лучше, еще качественнее и еще достойнее. Предела совершенству нет.