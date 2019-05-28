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Минспорт ждет, что матчи Евро-2020 в РФ пройдут на самом высшем уровне

сегодня, 10:41

Заместитель министра спорта Павел Новиков во время конференции РФС поделился ожиданиями от матчей Евро-2020 в России. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа турнира и четвертьфинал.

Важным событием был чемпионат мира по футболу, высокую оценку проведения которому дало все мировое сообщество. Мы смотрим на вас (РФС) с большой надеждой в отношении подготовки к чемпионату Европы и хотим, чтобы турнир прошел еще лучше, еще качественнее и еще достойнее. Предела совершенству нет.

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Все комментарии
FILL3286
FILL3286
   10 / 830
сегодня в 10:47
На болоте последние бакланы улетят от смеха))))
манекенов туда сажать не будут,как ни игры лазурных!!!!! аххахх хаха ххаххаххах хахах
11-и метровый
11-и метровый
   18 / 830
сегодня в 10:46
На лучшем стадионе Европы всё на высшем уровне, и команда, и болельщики, и обстановка.
Морозовский
Морозовский
   15 / 830
сегодня в 10:43
Сидит и ждёт! Минспорт.
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