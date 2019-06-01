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Бенитес: «Я открыт для предложений»

01 июня 2019, 19:07

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес не исключил, что может поработать в Серии А.

Мои друзья говорили мне о слухах из Серии А. Мне нравится итальянский футбол, но сейчас я не знаю, что будет дальше. Я по-прежнему смотрю чемпионат Италии, поддерживаю контакты с некоторыми игроками оттуда, у меня остались хорошие воспоминания об этой стране.

Я был всем доволен в «Ньюкасле», тем более что моей семье очень нравится Англия. Теперь я открыт для предложений, но не знаю, что произойдет в ближайшие пару месяцев.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   69 / 816
01 июня в 22:02
Ньюкасл временами был весьма неплох...
Брулин
Брулин
   76 / 816
01 июня в 20:04
Наверное, Бенитес как никто другой понимает Почеттино.
Буду рад, если Рафаэль наконец-то покинет "Ньюкасл" и найдёт клуб, который не будет жмотить денег на трансферы.
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