Бенитес: «Я открыт для предложений»

Главный тренер «Ньюкасла» не исключил, что может поработать в Серии А.

Мои друзья говорили мне о слухах из Серии А. Мне нравится итальянский футбол, но сейчас я не знаю, что будет дальше. Я по-прежнему смотрю чемпионат Италии, поддерживаю контакты с некоторыми игроками оттуда, у меня остались хорошие воспоминания об этой стране.

Я был всем доволен в «Ньюкасле», тем более что моей семье очень нравится Англия. Теперь я открыт для предложений, но не знаю, что произойдет в ближайшие пару месяцев.