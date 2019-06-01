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ПСЖ может предложить 140 млн евро за Роналду

01 июня 2019, 21:07

ПСЖ нацелился на нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем.

Парижане готовы предложить за футболиста 140 млн евро. При этом самому португальцу в случае перехода будут платить почти 50 млн в год.

В ПСЖ считают, что у Роналду больше сила характера, чем у нынешних нападающих команды Неймара и Килиана Мбаппе. За счет своей воли к победе Криштиану должен будет повести команду к долгожданной победе в Лиге чемпионов.

Ранее сам Роналду заявлял, что точно останется в «Юве» на следующий сезон.

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Все комментарии
112910415
112910415
   111 / 816
04 июня в 08:22
отличная тема для обсуждения
жаль, выдуманная
Шуnя771
Шуnя771
   43 / 816
02 июня в 11:22
Отнять бешенные, французские налоги и остаются сущие копейки - не пойдет....)
Real Madrid-C
Real Madrid-C
   639 / 816
02 июня в 10:29
А если перейдёт, то выиграет ещё в чемп Франции...
AMaaa_777
AMaaa_777
02 июня в 10:08
Очередная утка..
Тага Дага
Тага Дага ответил Bеликий Князь
   123 / 816
02 июня в 09:46
Лишь бы получить от таких как ты ЛАЙКИ....можно дальше продолжать писать бред.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 816
02 июня в 09:45
Он со своей силой характера даже в тройку бомбардиров в Италии не попал.
Так что Юве можно смело продавать его, учитывая, что купили за стольник...
kastites
kastites
   90 / 816
02 июня в 09:22
Совсем чекнулись уже .
Деньги не знают куда девать
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   244 / 816
02 июня в 08:50
Мое мнение перехода не будет
d_fincher
d_fincher
   194 / 816
02 июня в 08:33
Роналду хочет быть лучшим, а не денег. Останется в Юве. Попробует еще раз. Уважаем.
-Владислав-
-Владислав-
   66 / 816
02 июня в 08:19
гномишку с чипсами в нагрузку дайте))
FILL3286
FILL3286 ответил eleven LC
   21 / 816
02 июня в 08:11
От таких новостей попахивает желтизной,Роналду в ПСЖ не пойдёт,ему нужна лига чемпионов,а в парижском клубе её не выиграть!
А у старухи выиграет????
кабинету не выиграть ЛЧ ни КОГДА))))ахахах
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 816
02 июня в 06:54
Что то из серии " Наличие знаменитых актёров не обеспечивают получения "Оскара" фильму с невнятными сценарием и режиссёром"....))
eleven LC
eleven LC
   85 / 816
02 июня в 06:42
От таких новостей попахивает желтизной,Роналду в ПСЖ не пойдёт,ему нужна лига чемпионов,а в парижском клубе её не выиграть!
95-shishani-95
95-shishani-95
   98 / 816
02 июня в 01:20
Чтоб те двое не ушли?
Ruslik1982
Ruslik1982
   52 / 816
02 июня в 01:14
да что вы читаете, эти бредни на соссере выдумывать и перепечатывать будут все лето. никто из топ игроков никуда не перейдет из топ клубов
Тага Дага
Тага Дага
   123 / 816
02 июня в 00:51
Лучше в Китай или в Японию, на крайняк Катар....Юве,сделай это...там и больше дадут.
Гавроша
Гавроша
   166 / 816
02 июня в 00:51
А маркизио у нас купят? У него тоже сила характера огромная.
Шишанутый
Шишанутый
   23 / 816
02 июня в 00:46
Рон не сомненно стоит этих денег. Хороший торагсфер для всех. И Юве заработает денег и Рон выйграет новый чемпеонат и трофей с Псж а может и Лч удастся посмотрим. Удачи Рону!
ballak144
ballak144
   563 / 816
02 июня в 00:25
Было бы не плохо
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   410 / 816
02 июня в 00:18
ЗАманчиво
kotmyshka
kotmyshka
   69 / 816
02 июня в 00:04
интересненько...
Ruslan3132
Ruslan3132
   138 / 816
01 июня в 23:21
а я бы перешел на его месте )) в Юве ничего нового он не выиграет, в лягушатнике бабла поднимет, 4й титул возьмет национальный и смело можно через год в МЛС ехать )
beefs
beefs
   144 / 816
01 июня в 22:55
не маловато???
RamonCSKA
RamonCSKA ответил ilyafrom
   246 / 816
01 июня в 22:54
да он в 40 даже будет больше 10 стоить
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 816
01 июня в 22:54
Утка - скорее всего!!!
NOVA
NOVA
   164 / 816
01 июня в 22:53
ну можно еще один вызов попробовать!! а почему Реал его не за как минимум 150 продал интересно юве!?
ilyafrom
ilyafrom
   434 / 816
01 июня в 22:52
Тут опечатка. Скорее 1,40 млн
нечитайло
нечитайло
   502 / 816
01 июня в 22:10
Пусть играет
Sergey Z
Sergey Z
   243 / 816
01 июня в 22:09
Роналду на исходе!
cska plus
cska plus
   4 / 816
01 июня в 22:02
С псж можно и 240 попросить.
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