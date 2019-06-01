ПСЖ может предложить 140 млн евро за Роналду

ПСЖ нацелился на нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем.
Парижане готовы предложить за футболиста 140 млн евро. При этом самому португальцу в случае перехода будут платить почти 50 млн в год.
В ПСЖ считают, что у Роналду больше сила характера, чем у нынешних нападающих команды Неймара и Килиана Мбаппе. За счет своей воли к победе Криштиану должен будет повести команду к долгожданной победе в Лиге чемпионов.
Ранее сам Роналду заявлял, что точно останется в «Юве» на следующий сезон.
жаль, выдуманная
жаль, выдуманная
Так что Юве можно смело продавать его, учитывая, что купили за стольник...
Так что Юве можно смело продавать его, учитывая, что купили за стольник...
Деньги не знают куда девать
Деньги не знают куда девать
кабинету не выиграть ЛЧ ни КОГДА))))ахахах
кабинету не выиграть ЛЧ ни КОГДА))))ахахах