ПСЖ может предложить 140 млн евро за Роналду

01 июня 2019, 21:07

ПСЖ нацелился на нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем.

Парижане готовы предложить за футболиста 140 млн евро. При этом самому португальцу в случае перехода будут платить почти 50 млн в год.

В ПСЖ считают, что у Роналду больше сила характера, чем у нынешних нападающих команды Неймара и Килиана Мбаппе. За счет своей воли к победе Криштиану должен будет повести команду к долгожданной победе в Лиге чемпионов.

Ранее сам Роналду заявлял, что точно останется в «Юве» на следующий сезон.