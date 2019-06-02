Ван Гал: «Де Йонг мог сделать лучший выбор, чем „Барселона“»

Голландский специалист прокомментировал переход полузащитника «Аякса» в «Барселону».

Сумма трансфера составила 75 млн евро.

Думаю, Де Йонгу придется очень трудно в «Барселоне». Не только потому, что его могут поставить на другую позицию, но еще и из-за конкуренции с игроками основного состава «Барсы». Ему еще повезло, что каталонцы вылетели в полуфинале Лиги чемпионов - теперь их статус к началу следующего сезона будет другим.

Френки - отличный игрок, но и Ракитич тоже хорош. Думаю, футболист должен выбирать такой клуб, где он будет постоянно играть. Вопрос в том, будет ли так в «Барселоне». Я на это надеюсь, потому что в таком возрасте нужно играть как можно больше. Думаю, Де Йонг мог сделать и лучший выбор, ведь его ждет весь мир. Мне очень нравится этот парень.