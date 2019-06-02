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Ван Гал: «Де Йонг мог сделать лучший выбор, чем „Барселона“»

вчера, 17:37

Голландский специалист Луи ван Гал прокомментировал переход полузащитника «Аякса» Френки де Йонга в «Барселону».

Сумма трансфера составила 75 млн евро.

Думаю, Де Йонгу придется очень трудно в «Барселоне». Не только потому, что его могут поставить на другую позицию, но еще и из-за конкуренции с игроками основного состава «Барсы». Ему еще повезло, что каталонцы вылетели в полуфинале Лиги чемпионов - теперь их статус к началу следующего сезона будет другим.

Френки - отличный игрок, но и Ракитич тоже хорош. Думаю, футболист должен выбирать такой клуб, где он будет постоянно играть. Вопрос в том, будет ли так в «Барселоне». Я на это надеюсь, потому что в таком возрасте нужно играть как можно больше. Думаю, Де Йонг мог сделать и лучший выбор, ведь его ждет весь мир. Мне очень нравится этот парень.

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Все комментарии
Vis.
Vis. ответил Королевский Реал
   565 / 838
вчера в 22:01
Ван Гал: «Де Йонг мог сделать лучший выбор, чем „Барселона“» __________ Дедушка Ван Гал затроллил свой бывший клуб😄
Ирония ясна, подумай лучше о перспективах реала. Там тоже делов по горло. А слова великих отмечу "игроков" это лишь их личное мнение. Новый сезон покажет, как карта ляжет. Хотя я прощаюсь с этим делом) Хватит с меня футбола) Удачи, фанаты Мадрида.
Vis.
Vis.
   565 / 838
вчера в 21:59
При Вальверде, слова Ван Гала имеют место быть. Нужен тренер который видит перспективу и развитие, а не прагматизм.
BarcelonaMD
BarcelonaMD
   544 / 838
вчера в 20:43
Де Йонг отличный игрок и Барсе он подходит ! но вопрос тут другой ?! будет ли он играть ! потому что все последние трансферы которая сделала Барса почти на лавке сидит ! это что за мода такая ! может быть пора уже очистить состав и оставить сильнейших ?! Основу реально надо менять надо заменить Суареза ... и Дембеле ( он отличный игрок но хрустальный ) ! в полузащите ещё норм ! защиту тоже надо менять !
Don trambon
Don trambon
   29 / 838
вчера в 19:57
через сезон балерины будут искать покупателя на него
Apsny
Apsny
   110 / 838
вчера в 19:50
Заголовок важнее).
ЮЗИК
ЮЗИК
   159 / 838
вчера в 19:20
Удачи Де Йонгу в Барсе!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   471 / 838
вчера в 19:05
Всё правильно сделал.
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил Королевский Реал
   338 / 838
вчера в 19:04
Ван Гал: «Де Йонг мог сделать лучший выбор, чем „Барселона“» __________ Дедушка Ван Гал затроллил свой бывший клуб😄
Для прикола, можно не только заголовки читать...
neomessi
neomessi
   120 / 838
вчера в 18:59
Ракитич потянет еще один сезон. А там глядишь де Йонг основной игрок.
ДСА
ДСА
   83 / 838
вчера в 18:34
Его взяли не для того чтобы лавку полировать.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   130 / 838
вчера в 18:33
Нормальный выбор. Не потянет - уйдет туда где будет играть.
NOVA
NOVA
   290 / 838
вчера в 18:27
лучше барсы многие!! тот же мю лучше бы подошел!! а так ракитича на выход значит!!
la_masia
la_masia
   231 / 838
вчера в 18:13
Хотелось бы услышать, что может быть лучше?
Groove000
Groove000
   86 / 838
вчера в 17:52
Ну сам Ван Гал же приходил в Барсу, хотя мог сделать лучший выбор... Но ведь не сделал, ибо лучше на тот момент не было)
Королевский Реал
Королевский Реал
   202 / 838
вчера в 17:43
Ван Гал: «Де Йонг мог сделать лучший выбор, чем „Барселона“»

__________

Дедушка Ван Гал затроллил свой бывший клуб😄
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