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«Вратарь-гоняла»: Дзюба надел вратарские перчатки на тренировке сборной

сегодня, 16:51

Официальный Твиттер сборной России опубликовал фотографии с тренировки, где нападающий национальной команды Артем Дзюба поучаствовал в роли голкипера.

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   280 / 828
сегодня в 17:17
У свиней вратарем смог бы и жига, в него всегда попадут.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   246 / 828
сегодня в 17:16
Странно бы было видеть луиску или луишку на воротах, по которым они попадают один раз из ста.
parallels
parallels
   2 / 828
сегодня в 17:14
стыдно за спартак.
parallels
parallels
   2 / 828
сегодня в 17:14
нормальная карьера: из тарасовского дерева - до чемпиона россии и вратаря сборной 😆
порт
порт
сегодня в 17:14
По выходным будет подрабатывать кипером.
mihaluch
mihaluch
   54 / 828
сегодня в 17:13
Ещё один запасной вратарь всегда пригодится на всякий случай.
ДСА
ДСА
   70 / 828
сегодня в 17:11
С Сан-Морино можно поставить в рамку с первых минут.
Бестрофейный
Бестрофейный
   284 / 828
сегодня в 17:09
Стыдно за спартак, там из Дзюбы вратаря хотели сделать.
Alladins
Alladins
   299 / 828
сегодня в 17:04
Морозовский
Сегодня 17:00
Шалунишка лазурный!

В ростове тоже шалить любил, но ему не понравилось, мужичье одно.
Ruslik1982
Ruslik1982
   63 / 828
сегодня в 17:02
весь бок отбил пока получилось снять хороший кадр для твиттера
Морозовский
Морозовский
   7 / 828
сегодня в 17:00
Шалунишка лазурный!
Footbolista
Footbolista
   42 / 828
сегодня в 16:56
Дзюба взял в аренду "Домик Акинфеева"...
Ладожский
Ладожский
   191 / 828
сегодня в 16:55
Дзюба на то и мастер, что везде играть может, кроме спартака.
Mangur
Mangur
   802 / 828
сегодня в 16:53
Хмм.Детство вспомнил.Сам так играл.
Арбалет
Арбалет
   349 / 828
сегодня в 16:52
Надежды на вратарей, отобранных чабаном, никакой.
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