«Вратарь-гоняла»: Дзюба надел вратарские перчатки на тренировке сборной

Официальный Твиттер сборной России опубликовал фотографии с тренировки, где нападающий национальной команды Артем Дзюба поучаствовал в роли голкипера.
Официальный Твиттер сборной России опубликовал фотографии с тренировки, где нападающий национальной команды Артем Дзюба поучаствовал в роли голкипера.
Сегодня 17:00
Шалунишка лазурный!
В ростове тоже шалить любил, но ему не понравилось, мужичье одно.
Сегодня 17:00
Шалунишка лазурный!
В ростове тоже шалить любил, но ему не понравилось, мужичье одно.