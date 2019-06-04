Головин - об интересе «Интера» и «Милана»: «Я ничего не знаю»

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что не планирует уходить из клуба.
В начале сезона было непросто, но спустя почти год я чувствую себя в «Монако» намного увереннее. Надеюсь, следующий сезон получится для нас лучше. Есть ли у меня предложения от «Интера» и «Милана»? Не знаю, вам виднее, вы же в интернете все это вычитываете.
Удачи Сане в играх за сборную!!!
Удачи Сане в играх за сборную!!!
А чему завидовать то?
Что его по связям гинер продал за тридцатку и что монако замалым не вылетело?
Этому завидовать???
Не смеши мои подковы!!!
А чему завидовать то?
Что его по связям гинер продал за тридцатку и что монако замалым не вылетело?
Этому завидовать???
Не смеши мои подковы!!!
В пердиве германском на столько скучно что сюда решил вылезти?)
В пердиве германском на столько скучно что сюда решил вылезти?)
Он играет в пердиве,в дворовом европейском клубе,который затянул на дно((((
Он играет в пердиве,в дворовом европейском клубе,который затянул на дно((((
гыгыгы
гыгыгы