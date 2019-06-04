Головин - об интересе «Интера» и «Милана»: «Я ничего не знаю»

Полузащитник «Монако» заявил, что не планирует уходить из клуба.

В начале сезона было непросто, но спустя почти год я чувствую себя в «Монако» намного увереннее. Надеюсь, следующий сезон получится для нас лучше. Есть ли у меня предложения от «Интера» и «Милана»? Не знаю, вам виднее, вы же в интернете все это вычитываете.