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Головин - об интересе «Интера» и «Милана»: «Я ничего не знаю»

сегодня, 18:31

Полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что не планирует уходить из клуба.

В начале сезона было непросто, но спустя почти год я чувствую себя в «Монако» намного увереннее. Надеюсь, следующий сезон получится для нас лучше. Есть ли у меня предложения от «Интера» и «Милана»? Не знаю, вам виднее, вы же в интернете все это вычитываете.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответил dino-hsv
   325 / 830
сегодня в 22:19
если им так восхищаются, почему он признан худшим трансфером в европе в прошлом сезоне?
Признан кем?Одна заказная статья тупого журнаshлюшки ничего не значит.
Roman73
Roman73
   640 / 830
сегодня в 21:35
Невозможно ничего знать о ничего.
Питер Ман
Питер Ман
   539 / 830
сегодня в 20:41
Надо возвращаться на Родину, в гейроме сгинет очередной талант наш, станет вторым пупсиком Павлюченко
Байкал-38
Байкал-38
   18 / 830
сегодня в 20:20
Надо ещё год в Монако поиграть, а потом видно будет.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 830
сегодня в 19:59
Гадать кто и где окажется нет смысла, скоро все узнаем!!!
Удачи Сане в играх за сборную!!!
FILL3286
FILL3286
   29 / 830
сегодня в 19:57
Головин опозорился на всю европу,если кто про него просто слышал,а гинер сиди и бабки считает с брака своего! Ща притянет в стойло два таких же головина или негра и конюшня довольна будет(((
dino-hsv
dino-hsv ответил Don trambon
   83 / 830
сегодня в 19:54
о этой лабуде говорили после пары месяцев его прибывания в Монако, сейчас же да же не упоминается. В пердиве германском на столько скучно что сюда решил вылезти?)
это свежая новость, попробуй еще раз
mortid
mortid
   100 / 830
сегодня в 19:47
Прикалываетесь? Вот что пишут в Англии об этом раке: "Есть основания утверждать, что переход Головина стал крупнейшим трансферным провалом в Европе за последние 12 месяцев". Какой ему Милан с Интером, его уровень РПЛ и не более того.
FILL3286
FILL3286 ответил cska plus
   29 / 830
сегодня в 19:20
Ох и душонка же завистливая у хрющек.
АХАХАХ
А чему завидовать то?
Что его по связям гинер продал за тридцатку и что монако замалым не вылетело?
Этому завидовать???
Не смеши мои подковы!!!
mtv191991
mtv191991
   638 / 830
сегодня в 19:05
whoscored в помощь. Там его статистика такая себе
Don trambon
Don trambon ответил FILL3286
   72 / 830
сегодня в 19:01
А толку что интересуются какой???? Он играет в пердиве,в дворовом европейском клубе,который затянул на дно((((
бугага. иди в аэропорт встречай губошлёпа.
Don trambon
Don trambon ответил dino-hsv
   72 / 830
сегодня в 19:00
если им так восхищаются, почему он признан худшим трансфером в европе в прошлом сезоне?
о этой лабуде говорили после пары месяцев его прибывания в Монако, сейчас же да же не упоминается.

В пердиве германском на столько скучно что сюда решил вылезти?)
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   324 / 830
сегодня в 19:00
В Милане и Интере нет российского владельца.
ДАША Д
ДАША Д
   201 / 830
сегодня в 18:56
30 млн. за него никто не даст.
cska plus
cska plus ответил FILL3286
   5 / 830
сегодня в 18:55
А толку что интересуются какой???? Он играет в пердиве,в дворовом европейском клубе,который затянул на дно((((
Ох и душонка же завистливая у хрющек.
FILL3286
FILL3286 ответил Don trambon
   29 / 830
сегодня в 18:52
Головой интересуются Европейские клубы, признанные игроки восхищаются им и только тарасовский свинси в тырнете щёлкает кнопочки в голосовалке со слезами мечтая вернуться под крыло судейского фердуна. гыгыгы
А толку что интересуются какой????
Он играет в пердиве,в дворовом европейском клубе,который затянул на дно((((
Союзник противников
Союзник противников
   17 / 830
сегодня в 18:47
И не надо тебе знать,езжай домой.Надо понять,наконец,что "европоход" закончился фиаско,хоть это и не твоя вина процентов на 90.
dino-hsv
dino-hsv ответил Don trambon
   83 / 830
сегодня в 18:45
Головой интересуются Европейские клубы, признанные игроки восхищаются им и только тарасовский свинси в тырнете щёлкает кнопочки в голосовалке со слезами мечтая вернуться под крыло судейского фердуна. гыгыгы
если им так восхищаются, почему он признан худшим трансфером в европе в прошлом сезоне?
Don trambon
Don trambon
   72 / 830
сегодня в 18:40
Головой интересуются Европейские клубы, признанные игроки восхищаются им и только тарасовский свинси в тырнете щёлкает кнопочки в голосовалке со слезами мечтая вернуться под крыло судейского фердуна.
гыгыгы
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