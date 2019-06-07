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Ригони хочет покинуть «Зенит»

сегодня, 09:51

Аргентинский журналист Матиас Бастос Милла заявил, что форвард «Зенита» Эмилиано Ригони хочет уйти из команды.

Окружение Ригони хочет, чтобы футболист покинул «Зенит». Эмилиано редко выходит в стартовом составе, из-за чего его перестали вызывать в сборную. Думаю, что он хочет перейти в «Бока Хуниорс».

Недавно футболист порассуждал о своем будущем.

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   222 / 816
сегодня в 10:18
LOpp
Сегодня 10:17
Кокорин даже на нарах подсидел Ригони

Насмотрелись как на твоей укроине друг друга жрут.
Palex
Palex
   152 / 816
сегодня в 10:18
Игрок неплохой, но то,что не часто попадает в старт связано скорее с лимитом.
Павел Амурский
Павел Амурский
   92 / 816
сегодня в 10:17
Свиньям впору позаботиться о чистоте своих рядов, о луиске с луишкой, нетрадиционном жигушке и абсолютно не пригодным максимушке.
LOpp
LOpp
   15 / 816
сегодня в 10:17
Кокорин даже на нарах подсидел Ригони
Valeleo
Valeleo ответил FILL3286
   124 / 816
сегодня в 10:15
Правильно все!!! Второсортные арги заработали за год мешки НАРОДНЫХ МИЛЛИОНОВ и хотят бежать,потому что в проекте удачи не видать)) Новость не удивительна(( ХА ХА ХА ХА Стыдно за зенит опять.
Соньки и пэдры с геем жигой помогли свиньям опуститься до пятого места, но обещали еще ниже.
Морозовский
Морозовский
   5 / 816
сегодня в 10:14
Даже второсортные арги понимают, что в команде без тренера будущего нет., а денег уже людских награблено! Можно и, даже нужно, когти рвать с лазурятника!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил FILL3286
   10 / 816
сегодня в 10:13
Тупо заработал это Педро Роша ничего не делая..И продолжает....

А Ригони помог и Аталанте в ЛЧ выйти и Зениту чемпионом стать.....Ибо игрок хороший...
No pupsiks
No pupsiks
   69 / 816
сегодня в 10:12
Можно было бы, конечно, посоветовать пойти в спартак, но не пойдет, побрезгует, да и бестрофейность пердивная свиней пугает.
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 816
сегодня в 10:08
Если в Зените в состав не проходит, то какая может быть сборная?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 816
сегодня в 10:00
Можно спокойно отпустить, если денежку хорошую дадут.
Состав нужно расчищать, особенно от легов...
FILL3286
FILL3286
   14 / 816
сегодня в 09:56
Правильно все!!!
Второсортные арги заработали за год мешки НАРОДНЫХ МИЛЛИОНОВ и хотят бежать,потому что в проекте удачи не видать))
Новость не удивительна(( ХА ХА ХА ХА
Стыдно за зенит опять.
1 команда
1 команда
   352 / 816
сегодня в 09:53
От посредственности чемпиону нужно избавляться.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   366 / 816
сегодня в 09:52
Флаг в руки, все равно не играет.
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