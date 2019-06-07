Ригони хочет покинуть «Зенит»

Аргентинский журналист Матиас Бастос Милла заявил, что форвард «Зенита» хочет уйти из команды.

Окружение Ригони хочет, чтобы футболист покинул «Зенит». Эмилиано редко выходит в стартовом составе, из-за чего его перестали вызывать в сборную. Думаю, что он хочет перейти в «Бока Хуниорс».