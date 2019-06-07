Ригони хочет покинуть «Зенит»

Аргентинский журналист Матиас Бастос Милла заявил, что форвард «Зенита» Эмилиано Ригони хочет уйти из команды.
Окружение Ригони хочет, чтобы футболист покинул «Зенит». Эмилиано редко выходит в стартовом составе, из-за чего его перестали вызывать в сборную. Думаю, что он хочет перейти в «Бока Хуниорс».
Недавно футболист порассуждал о своем будущем.
Сегодня 10:17
Кокорин даже на нарах подсидел Ригони
Насмотрелись как на твоей укроине друг друга жрут.
Сегодня 10:17
Кокорин даже на нарах подсидел Ригони
Насмотрелись как на твоей укроине друг друга жрут.
А Ригони помог и Аталанте в ЛЧ выйти и Зениту чемпионом стать.....Ибо игрок хороший...
А Ригони помог и Аталанте в ЛЧ выйти и Зениту чемпионом стать.....Ибо игрок хороший...
Состав нужно расчищать, особенно от легов...
Состав нужно расчищать, особенно от легов...
Второсортные арги заработали за год мешки НАРОДНЫХ МИЛЛИОНОВ и хотят бежать,потому что в проекте удачи не видать))
Новость не удивительна(( ХА ХА ХА ХА
Стыдно за зенит опять.
Второсортные арги заработали за год мешки НАРОДНЫХ МИЛЛИОНОВ и хотят бежать,потому что в проекте удачи не видать))
Новость не удивительна(( ХА ХА ХА ХА
Стыдно за зенит опять.