Полузащитник «Оренбурга» перешел в «Авангард»

Полузащитник Григорий Чиркин перебрался из «Оренбурга» в «Авангард». Детали контракта курского клуба с 33-летним футболистом не уточняются.
Воспитанник школы «Локомотива» играл в составе латвийского «Вентспилса» в квалификации Лиги чемпионов и на групповой стадии Лиги Европы. Минувший сезон Чиркин провел в «Оренбурге», где сыграл 15 матчей и отметился одним забитым мячом в ворота «Ростова».
Также футболист выступал за СКА (Ростов-на-Дону), «Сибирь», «Ригу», «Динамо» (Барнаул), «Динамо» (Ческе-Будеёвице), «Балтику», «Анжи» и «Тосно».