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Полузащитник «Оренбурга» перешел в «Авангард»

сегодня, 19:29

Полузащитник Григорий Чиркин перебрался из «Оренбурга» в «Авангард». Детали контракта курского клуба с 33-летним футболистом не уточняются.

Воспитанник школы «Локомотива» играл в составе латвийского «Вентспилса» в квалификации Лиги чемпионов и на групповой стадии Лиги Европы. Минувший сезон Чиркин провел в «Оренбурге», где сыграл 15 матчей и отметился одним забитым мячом в ворота «Ростова».

Также футболист выступал за СКА (Ростов-на-Дону), «Сибирь», «Ригу», «Динамо» (Барнаул), «Динамо» (Ческе-Будеёвице), «Балтику», «Анжи» и «Тосно».

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Valeleo
Valeleo
   51 / 807
сегодня в 19:43
Любит парень путешествовать по клубам каждый год.
No pupsiks
No pupsiks
   33 / 807
сегодня в 19:38
Из Оренбурга можно было и в ростов, там вся шваль собирается со всех команд, что негоже. Не удивительно, пердивная слабая команда.
Морозовский
Морозовский
   4 / 807
сегодня в 19:31
ВОЗРАСТ "ЗенитА"! ТАМ БЫ ЗАИГРАЛ!
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