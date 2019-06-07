Полузащитник «Оренбурга» перешел в «Авангард»

сегодня, 19:29

Полузащитник перебрался из «Оренбурга» в «Авангард». Детали контракта курского клуба с 33-летним футболистом не уточняются.

Воспитанник школы «Локомотива» играл в составе латвийского «Вентспилса» в квалификации Лиги чемпионов и на групповой стадии Лиги Европы. Минувший сезон Чиркин провел в «Оренбурге», где сыграл 15 матчей и отметился одним забитым мячом в ворота «Ростова».