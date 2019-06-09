Плиев перешел в «Динамо»

вчера, 16:48

Защитник сменил «Ахмат» на «Динамо». С 27-летним футболистом заключен контракт на 3 года. Сумма трансфера не разглашается.

«Особенно хорошо Плиев зарекомендовал себя в весенней части сезона. Это послужило аргументом для предложения ему нового контракта, который мы заключили в конце сезона. На днях мы получили предложение по игроку от „Динамо“. Оно стало выгодным для клуба, а условия личного контракта устроили футболиста» —, написал у себя в Instagram президент «Ахмата» Магомед Даудов.

Плиев стал вторым новичком «бело-голубых» в это трансферное окно, ранее был подписан хавбек Себастьян Шимански.