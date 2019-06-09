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Плиев перешел в «Динамо»

вчера, 16:48

Защитник Заурбек Плиев сменил «Ахмат» на «Динамо». С 27-летним футболистом заключен контракт на 3 года. Сумма трансфера не разглашается.

«Особенно хорошо Плиев зарекомендовал себя в весенней части сезона. Это послужило аргументом для предложения ему нового контракта, который мы заключили в конце сезона. На днях мы получили предложение по игроку от „Динамо“. Оно стало выгодным для клуба, а условия личного контракта устроили футболиста» —, написал у себя в Instagram президент «Ахмата» Магомед Даудов.

Плиев стал вторым новичком «бело-голубых» в это трансферное окно, ранее был подписан хавбек Себастьян Шимански.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Vladimir808
   99 / 768
вчера в 18:51
Разумеется,только удачи,тем более воспитанник Динамо.
VasyaOblomov
VasyaOblomov
   203 / 768
вчера в 18:34
а говорили про ЦСКА
Гавроша
Гавроша
   136 / 768
вчера в 18:33
А кто такой плиев?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 768
вчера в 18:27
Ну раз выгодно для всех, то пусть будет...
Vladimir808
Vladimir808 ответил PATRIOT1965
   150 / 768
вчера в 18:24
Салам, Адам!!!
Я знаю парня из Грозного, который очень рад переходу Плиева.) Так пожелаем ему успешного выступления в составе Динамо!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответил yaustal039
   150 / 768
вчера в 18:22
Цыплят по осени считают,)
В случае с новичками Динамо, будет видно через год. Вот тогда и заключение сделаем.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 768
вчера в 18:03
Динамо нужны пара хороших нападающих и все у них наладится!!!
yaustal039
yaustal039
   741 / 768
вчера в 17:42
Пока все трансферы Динамо ни о чем !
ermak6848
ermak6848
   185 / 768
вчера в 17:36
Возможно что - то и получится в новом клубе у Плиева
EAGuar As
EAGuar As
   165 / 768
вчера в 17:32
Пусть будет так .
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   270 / 768
вчера в 17:29
что. Нафиг. Епт....
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   36 / 768
вчера в 17:16
Ушел на понижение.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   99 / 768
вчера в 17:01
Любимчик Рахимова!Удачи!
Морозовский
Морозовский
   1 / 768
вчера в 16:58
Динамо серьёзно усиливается - чувствуется участие Бердыева!
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