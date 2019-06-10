Сборную Турции задержали на исландской таможне

сегодня, 10:24

Сборную Турции более трех часов не пускали в Исландию, где завтра должен состояться матч отбора к Евро-2020 между командами. Об этом сообщил форвард Бурак Йилмаз.

«Мы шесть с половиной часов летели в Исландию, теперь еще три часа стоим в аэропорту. Нас не пускают в страну», — сообщил Йилмаз в соцсети.

Сообщается, что сотрудники таможни Исландии затянули на 2 часа паспортный контроль в аэропорту Рейкьявика, после чего подвергли турецких футболистов тщательной проверке. Багаж футболистов также долго осматривали.

Напомним, что в прошлом туре отбора Турция обыграла Францию (2:0), а Исландия одолела Албанию (1:0).