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Сборную Турции задержали на исландской таможне

сегодня, 10:24
ИсландияЛоготип футбольный клуб Исландия-:-Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияЗавтра в 21:45 Не начался

Сборную Турции более трех часов не пускали в Исландию, где завтра должен состояться матч отбора к Евро-2020 между командами. Об этом сообщил форвард Бурак Йилмаз.

«Мы шесть с половиной часов летели в Исландию, теперь еще три часа стоим в аэропорту. Нас не пускают в страну», — сообщил Йилмаз в соцсети.

Сообщается, что сотрудники таможни Исландии затянули на 2 часа паспортный контроль в аэропорту Рейкьявика, после чего подвергли турецких футболистов тщательной проверке. Багаж футболистов также долго осматривали.

Напомним, что в прошлом туре отбора Турция обыграла Францию (2:0), а Исландия одолела Албанию (1:0).

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   79 / 747
сегодня в 12:43
Ночью будут дорогу перед отелем ремонтировать.
311
311
   39 / 747
сегодня в 12:06
Долго щупали за все места!)
Союзник противников
Союзник противников
   45 / 747
сегодня в 11:43
Что ищут,победу?Тогда их после матча надо досматривать,а не до...Это лягушки подсуетились.
112910415
112910415
   86 / 747
сегодня в 11:08
маленькие околофутбольные хитрости
cska plus
cska plus
   27 / 747
сегодня в 10:52
Для таможни они обычные пассажиры.
EAGuar As
EAGuar As
   185 / 747
сегодня в 10:41
О как .
Рустам Хасбулатов
Рустам Хасбулатов
сегодня в 10:38
Вообще не упускайте их тогда в Турцию.
Хотят чтобы они были уставшими
kotmyshka
kotmyshka
   76 / 747
сегодня в 10:34
Психологическое давление
beefs
beefs
   112 / 747
сегодня в 10:33
И здесь политика?
Морозовский
Морозовский
   1 / 747
сегодня в 10:32
Накидайте этим исландцам так, чтобы они, аж, нажаловались своему американскому хозяину на вас! Позорные методы добиться успеха не приносят уважения их селёдке.
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 747
сегодня в 10:30
Таможня делает добро своим.
Kresi frok
Kresi frok
   193 / 747
сегодня в 10:29
Несчастные турки, скажется на подготовке к игре.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 10:28
Мало ли что там может быть
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