Агент Влашича: "Сейчас всё зависит от владельцев ЦСКА и «Эвертона»

Полузащитник может остаться в ЦСКА . Об этом заявил агент футболиста Тончи Мартич. Напомним, что права на игрока принадлежат «Эвертону», а за москвичей игрок выступал на правах аренды.

Может ли Влашич перейти в «Зенит»? Это вопрос к руководству «Зенита» и «Эвертона». Но не ко мне. Я не знаю, сделает ли «Зенит» большее щедрое предложение, чем другие клубы.

У «Эвертона» нет переговоров с «Зенитом»? Я не знаю, есть или нет. Сейчас все решается на уровне президентов и собственников клубов. Я могу лишь говорить только от имени игрока.

Вы знаете, моя работа, как агента, заключается в том, чтобы обсуждать условия контракта игрока после того, как клубы пришли к согласию. Я не могу дать никакой информации о течении переговоров между ЦСКА и «Эвертоном». Тем более не для газет. Поэтому, я вас уверю, что пока клубы не договорятся между собой, то я не могу никак прокомментировать ход переговоров. Когда договоренности будут улажены, тогда уже можно дать более развернутые комментарии. Но могу вам точно сказать, что на данный момент переговоры между «Эвертоном» и ЦСКА все еще продолжаются.