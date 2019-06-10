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Агент Влашича: "Сейчас всё зависит от владельцев ЦСКА и «Эвертона»

вчера, 23:30

Полузащитник Никола Влашич может остаться в ЦСКА. Об этом заявил агент футболиста Тончи Мартич. Напомним, что права на игрока принадлежат «Эвертону», а за москвичей игрок выступал на правах аренды.

Может ли Влашич перейти в «Зенит»? Это вопрос к руководству «Зенита» и «Эвертона». Но не ко мне. Я не знаю, сделает ли «Зенит» большее щедрое предложение, чем другие клубы.

У «Эвертона» нет переговоров с «Зенитом»? Я не знаю, есть или нет. Сейчас все решается на уровне президентов и собственников клубов. Я могу лишь говорить только от имени игрока.

Вы знаете, моя работа, как агента, заключается в том, чтобы обсуждать условия контракта игрока после того, как клубы пришли к согласию. Я не могу дать никакой информации о течении переговоров между ЦСКА и «Эвертоном». Тем более не для газет. Поэтому, я вас уверю, что пока клубы не договорятся между собой, то я не могу никак прокомментировать ход переговоров. Когда договоренности будут улажены, тогда уже можно дать более развернутые комментарии. Но могу вам точно сказать, что на данный момент переговоры между «Эвертоном» и ЦСКА все еще продолжаются.

Мне сложно судить о финансовой ситуации в ЦСКА. К тому же, эта сторона вопроса лежит в зоне ответственности президентов двух клубов. И на данный момент – это не мое дело. Сейчас всё зависит от владельцев, и Евгения Гинера, в частности. Я могу лишь обсуждать условия контракта для игрока, но не его трансфер.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
   170 / 744
сегодня в 02:33
Агент у Влашича тюфяк!!!)) Не слышал такого от Мины Райолы ))
CSKA2012
CSKA2012
   170 / 744
сегодня в 01:23
ВЭБ дай бабла то )))
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 744
сегодня в 01:02
Ждем окончательного решения. Конечно очень хотелось бы , чтоб Влашич остался , но деньги решают все.
Sergey Z
Sergey Z
   249 / 744
сегодня в 00:23
Влашичу нужно оставаться в ЦСКА!
drug01
drug01
   86 / 744
сегодня в 00:22
Зенит способен всех перебить своим денежным мешком!!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 744
вчера в 23:49
Женя бросает очередного армейца,мы к этому привыкли за последние годы
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