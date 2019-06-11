Украина вышла в финал чемпионата мира U20

В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла команду Италии.
Польша, Гдынь, стадион «ГОСиР»
Украина (до 20) - Италия (до 20) 1:0 (0:0)
Гол: Булеца 65
В финале (15 июня) сборная Украины сыграет с победителем пары Эквадор — Южная Корея.
Вот там уже будут все проспекты европейского футбола. И сборная Италии там по именам самая внушительная
Вот там уже будут все проспекты европейского футбола. И сборная Италии там по именам самая внушительная
Хорошая игра,макаронники нам не соперники сегодня!
Хорошая игра,макаронники нам не соперники сегодня!