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Украина вышла в финал чемпионата мира U20

вчера, 21:07

В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла команду Италии. 

Польша, Гдынь, стадион «ГОСиР»

Украина (до 20) - Италия (до 20) 1:0 (0:0)

Гол: Булеца 65

В финале (15 июня) сборная Украины сыграет с победителем пары Эквадор — Южная Корея. 

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Все комментарии
bsww
bsww
   580 / 760
сегодня в 01:27
Так и Чемпионами мира станут. Хотя странно, что U-20, обычно турниры U-17, U-19 и U-21
sash71
sash71
   382 / 760
сегодня в 00:41
Украина молодцы ! Остался последний шаг и самый сложный
Томик
Томик
   360 / 760
вчера в 23:59
Опять ошиблись с ресурсом. Что эта новость делает на соккере?
Медив
Медив ответил АС35
   88 / 760
вчера в 23:27
Решили, что выиграют без топов) недооценили соперников.
Не, просто их перевели в молодежку, а у тех сейчас начнется финал Евро андер-21.
Вот там уже будут все проспекты европейского футбола. И сборная Италии там по именам самая внушительная
АС35
АС35 ответил Медив
   38 / 760
вчера в 23:12
Ну не уменьшая заслуги Украины, но итальянцы на этот турнир не подвезли своих топов, которые и добыли им эту путевку - Моизе Кин, Дзаньоло, Тонали...
Решили, что выиграют без топов) недооценили соперников.
Последняя скрепа
Последняя скрепа ответил Napoleon Bonapart
вчера в 23:04
А я ваще подобные турниры не смотрю.
VV V завидует, что он не 20-летний хлопчик... Пацаны зарабатывают за месяц, сколько он за год. Кстати, как там голден бой Головин? Уже чемпион? Золотой мяч на горизонте?)
Михалыч 75
Михалыч 75
вчера в 22:39
молодцы , растет молодежь
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Медив
   107 / 760
вчера в 22:29
Ну не уменьшая заслуги Украины, но итальянцы на этот турнир не подвезли своих топов, которые и добыли им эту путевку - Моизе Кин, Дзаньоло, Тонали...
А я ваще подобные турниры не смотрю.
Медив
Медив ответил АС35
   88 / 760
вчера в 22:20
Сборную Италии в полуфинале, молодцы!
Ну не уменьшая заслуги Украины, но итальянцы на этот турнир не подвезли своих топов, которые и добыли им эту путевку - Моизе Кин, Дзаньоло, Тонали...
АС35
АС35
   38 / 760
вчера в 22:10
Сборную Италии в полуфинале, молодцы!
Медив
Медив
   88 / 760
вчера в 22:04
Хех, давно так не смеялся, как в моменте с отмененным голом Италии... Этож надо было так подставить челюсть под локоть чувака:)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил VV V
   107 / 760
вчера в 22:00
Теперь всех 20-летних хлопчиков скупят по дешёвке, ведь на укр хлопчиков действует приличный дисконт, как из самой нищей страны Европы.
А я ваще не вижу смысла подобных форумов.
VV V
VV V
   218 / 760
вчера в 21:59
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
       316 / 760
    вчера в 21:58
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответил dimagas1
         107 / 760
      вчера в 21:48
      Плохо,ну главное не унывать.Болей за Украину в финале)))
      Тока об этом и думаю!
      dimagas1
      dimagas1 ответил Napoleon Bonapart
         68 / 760
      вчера в 21:47
      Не, потерялся, во времени. С вами, ваще забудешь обо всем на свете....
      Плохо,ну главное не унывать.Болей за Украину в финале)))
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart ответил dimagas1
         107 / 760
      вчера в 21:44
      А знаешь на какой планете живешь?)))
      Не, потерялся, во времени. С вами, ваще забудешь обо всем на свете....
      Cimonn
      Cimonn
         61 / 760
      вчера в 21:42
      Футбол как мельчает на глазах.
      dimagas1
      dimagas1 ответил Napoleon Bonapart
         68 / 760
      вчера в 21:41
      А что это такое было? Это чемпионат мира? Я ваще тока сейчас узнал, что проводится такой.....
      А знаешь на какой планете живешь?)))
      Napoleon Bonapart
      Napoleon Bonapart
         107 / 760
      вчера в 21:35
      А что это такое было? Это чемпионат мира? Я ваще тока сейчас узнал, что проводится такой.....
      mahb9ik
      mahb9ik
         570 / 760
      вчера в 21:34
      Красавцы желаю победы в финале!!!!! не то что наша молодежка!!
      Принц тарасовский
      Принц тарасовский ответил ДСА
         14 / 760
      вчера в 21:30
      Есть шансы уехать в Европу.
      Они и так Цэевропа.
      dimagas1
      dimagas1 ответил No pupsiks
         68 / 760
      вчера в 21:28
      Позор то какой!
      Согласен,макаронники как то легко сдались,позор им)))
      ДСА
      ДСА
         147 / 760
      вчера в 21:25
      Есть шансы уехать в Европу.
      No pupsiks
      No pupsiks
         8 / 760
      вчера в 21:24
      Позор то какой!
      Left Boy
      Left Boy
         119 / 760
      вчера в 21:14
      у хейтеров траур, по классике
      dimagas1
      dimagas1
         68 / 760
      вчера в 21:08
      Поздравляю нашу молодежку)))

      Хорошая игра,макаронники нам не соперники сегодня!
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