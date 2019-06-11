Россия обыграла Кипр

Сборная России в рамках отборочного матча на Евро-2020 оказалась сильнее команды Кипра.
Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород
Россия - Кипр 1:0 (1:0)
Гол: Ионов 38
Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин (Баринов 78), Головин, Миранчук (Миранчук 64), Дзюба, Ионов (Ахметов 90+2)
Главный тренер: Черчесов Станислав.
Кипр: Пардо, Макрис, Кусулос, Лайфис, Иоанну, Артиматас, Кости, Маргаса, Сотириу, Георгиу (Эфрем 46), Авраам (Питтас 71)
Главный тренер: Бен Шимон Ран.
Предупреждения: Макрис 20, Головин 45+2, Маргаса 63, Кудряшов 73
Судья: Ди Белло Марко.
В другом поединке игрового дня Германия разгромила Эстонию.
Да и беззаветная вера в Дзюбу "бармалея" до добра не доведет. Ну не идет дело в атаке , так замени Артема или на худой конец Ионова.....так нет !!! Парни еле ноги таскают а усатый и усом не ведет.
Жиденькая победка!!!
Да и беззаветная вера в Дзюбу "бармалея" до добра не доведет. Ну не идет дело в атаке , так замени Артема или на худой конец Ионова.....так нет !!! Парни еле ноги таскают а усатый и усом не ведет.
Жиденькая победка!!!
9+1=3+3
9+1=3+3
Дальше соперники будут посерьёзнее.
Дальше соперники будут посерьёзнее.
С победой.
Кипр и Сан Марино
Должны были обыгрывать.
С победой.
Кипр и Сан Марино
Должны были обыгрывать.