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Россия обыграла Кипр

вчера, 23:38
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Сборная России в рамках отборочного матча на Евро-2020 оказалась сильнее команды Кипра.

Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород

Россия - Кипр 1:0 (1:0)
Гол: Ионов 38

Россия: Гильерме, Марио Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин (Баринов 78), Головин, Миранчук (Миранчук 64), Дзюба, Ионов (Ахметов 90+2)
Главный тренер: Черчесов Станислав.

Кипр: Пардо, Макрис, Кусулос, Лайфис, Иоанну, Артиматас, Кости, Маргаса, Сотириу, Георгиу (Эфрем 46), Авраам (Питтас 71)
Главный тренер: Бен Шимон Ран.

Предупреждения: Макрис 20, Головин 45+2, Маргаса 63, Кудряшов 73

Судья: Ди Белло Марко.

В другом поединке игрового дня Германия разгромила Эстонию.

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Михаил Славнов
Михаил Славнов
   115 / 759
сегодня в 01:03
Кто опять набрал свиней в сборную, всю картину портят.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 759
сегодня в 00:52
Чуть - чуть покрепче команда попалась и у половины игроков мастерство куда то подевалось.
Да и беззаветная вера в Дзюбу "бармалея" до добра не доведет. Ну не идет дело в атаке , так замени Артема или на худой конец Ионова.....так нет !!! Парни еле ноги таскают а усатый и усом не ведет.
Жиденькая победка!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил спартак 1987
   9 / 759
сегодня в 00:45
Стаса совсем не понять, зачем нужно было вызывать в сборную Чалова, Бакаева и Мирзова не дав им сыграть хотя бы 10 минут даже против Сан -Марино? Мирзов с Бакаевым своей игрой в прошлом сезоне за Тулу заслужили выйти в майке сборной России и дебютировать за неё ( молодым ребятам для психологии было бы очень полезно сыграть за сборную 10 -15 минут, эх Стас, Стас)
Межсезонье короткое, отпустил бы парней в отпуск, ведь наверняка заранее знал кто не сыграет в этих матчах?!?
beefs
beefs
   111 / 759
сегодня в 00:42
Черчесов чуть не опозорился с Дзюбой....
АС35
АС35
   39 / 759
сегодня в 00:29
Кипр-не Сан-Марино. Кипр-не мальчики для битья. Выиграли,ну, и отлично.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Алексей Коротеев
сегодня в 00:24
Да уж , Шотландия -не Кипр ! Про Бельгию вообще молчу ! С этой парочкой у Дзюбы и одного момента не будет ! Вся надежда на Черышева ! Остальные забивать не умеют ! И ,Господи , зашейте Головину гетры ! ))))))))))
По поводу Бельгии согласен,Шотландию должны обыгрывать ну или минимум ничья будет точно.
mat73
mat73
   193 / 759
сегодня в 00:23
Решите уравнение:
9+1=3+3
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   130 / 759
сегодня в 00:22
Да уж , Шотландия -не Кипр ! Про Бельгию вообще молчу ! С этой парочкой у Дзюбы и одного момента не будет ! Вся надежда на Черышева ! Остальные забивать не умеют ! И ,Господи , зашейте Головину гетры ! ))))))))))
спартак 1987
спартак 1987
   442 / 759
сегодня в 00:22
Стаса совсем не понять, зачем нужно было вызывать в сборную Чалова, Бакаева и Мирзова не дав им сыграть хотя бы 10 минут даже против Сан -Марино? Мирзов с Бакаевым своей игрой в прошлом сезоне за Тулу заслужили выйти в майке сборной России и дебютировать за неё ( молодым ребятам для психологии было бы очень полезно сыграть за сборную 10 -15 минут, эх Стас, Стас)
Oleg1956
Oleg1956
   635 / 759
сегодня в 00:20
Сказать что не было желания выиграть нелтзя. Моментов много подходов много но футбол тем хорош когда забивают. Несомненно Дзюба главное дерево в сборной. На удивление много косяков у Оздоева. Но самое главное чегодря что сборрая взяла три тчка а значит заслуживает поздравления.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 00:17
Да нормальная победа!!!!!!!!!!Успокойтесь!!!!!!!!!!Дзюба молодец,Головин молодец-все молодцы!!!Бывают такие матчи,что как ни упирайся,а мяч в ворота не идет.Сегодня по хорошему счет должен был быть 4,5-0 в нашу пользу!!!!!!Черчесов после Сан-Марино сделал выводы и объяснил ребятам,что бить надо вторым или первым касанием а ни 4-5 как с Сан-Марино,но не повезло!!!Вон полуфинал ЛЧ Челси-Барселона был,так там Барса кучу моментов создавала и все штанги и перекладины обстреляла,а в итоге в финал вышел Челси!!!!!!Бывают такие матчи,что мяч не идет в ворота вот и все!!!!
Гавроша
Гавроша ответил la_masia
   73 / 759
сегодня в 00:12
Я не понимаю черкеса...играя с быстрой полузащитой, на острие ставит Дзюбу...когда у тебя сидят более техничный чалов и смолов...
Это все федун, он ему платит, чтобы он игроков Зенита вымотал.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Flash750
   107 / 759
сегодня в 00:11
Кароч, Расею с великой победой над самим Кипром. А украинскую молодёжь с выходом в финал чемпионата мира. Как говорится, каждому своё.
Может у сербов и неплохой состав, но тренер там полный м.....к. От-того и результат. Поменяют тренера ,получите вы по самые гланды.
don_surio
don_surio ответил Rattlehead
   547 / 759
сегодня в 00:09
Гроза почтальонов и курьеров вновь позорится против футболистов и не может забить с двух метров, тогда как лучший бомбардир чемпионата России уже прирос к скамейке. Черчесов - гений.
Вселенская несправедливость.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   71 / 759
сегодня в 00:09
С тухлой победой, что ждёт дальше - в тумане.
Морозовский
Морозовский ответил Jum13
   1 / 759
сегодня в 00:08
VAR
был офсайд - счёт на табло.
Великолепный
Великолепный
   356 / 759
сегодня в 00:08
Хорошо что сегодня взяли ещё важные три очка
Дальше соперники будут посерьёзнее.
Flash750
Flash750 ответил Napoleon Bonapart
   756 / 759
сегодня в 00:07
Деточка, ты еще дожеви до моих лет. И не радуйся ничьей с Португалией, это команда одного игрока, да и то старого как мир. Но в ответке, Португалы вас накажут, и сербы тоже вас поставят на колени! По-помни, мое слово.....
Кароч, Расею с великой победой над самим Кипром. А украинскую молодёжь с выходом в финал чемпионата мира. Как говорится, каждому своё.
Ruslik1982
Ruslik1982
   32 / 759
сегодня в 00:07
после победы 9-0 над "ребятами с нашего двора" что-то опять повылазили все эти кто шапками любую сборную теперь закидает. набрали 3 очка и норм, могло было быть как всегда.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил МапС
сегодня в 00:06
Вымучили победку. Возвращаемся в действительность. Кипр вам не Саня-Маня!
Ну не Сан-Марино,но моментов было то куча,особенно в 1-ом тайме.Могли 4-5 голов забивать до перерыва и выходить на 2-ой уже просто отдыхать!!!Да и во 2-ом тайме 2 убойных момента были!!!!!!Победа не валидольная ,спокойно докатали!
Гавроша
Гавроша ответил NEADEKVAT
   73 / 759
сегодня в 00:05
Усатый упорно ставит дубовых Моронов с Дзюбинатором. Явно присутствует коммерческий интерес.
Это все федун, он ему платит, чтобы он игроков Зенита вымотал.
Болельщик Урожая
Болельщик Урожая ответил la_masia
сегодня в 00:04
Я не понимаю черкеса...играя с быстрой полузащитой, на острие ставит Дзюбу...когда у тебя сидят более техничный чалов и смолов...
Хладнокровия не хватает, детишки еще
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Flash750
   107 / 759
сегодня в 00:04
Ну да, нам класса не хватило с Люксами, а что бы грохнуть 400 млн. состав сербов и сыграть в ничейку с чемпионом Европы и Лиги Нации на его поле, класса почему-то хватило ))) иди спать школьник, завтра в школу рано вставать))
Деточка, ты еще дожеви до моих лет. И не радуйся ничьей с Португалией, это команда одного игрока, да и то старого как мир. Но в ответке, Португалы вас накажут, и сербы тоже вас поставят на колени! По-помни, мое слово.....
Flash750
Flash750 ответил Александр Рябов
   756 / 759
сегодня в 00:03
Ну вообще-то Кипр посильнее, не важно кто там на каком месте. это просто разный уровень и всё. Кстати киприоты Сан-Марино 5-0 натянули, думаю с Люксенбургом тоже легко бы расправились. Да они и с Шотландией 1-1 играли, только на последних минутах пропустили
А Люксембург сыграл 0-0 с Францией в Париже. Так чем твой Кипр сильнее?? ) Только тем, что тебе так хочется?)
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   299 / 759
сегодня в 00:03
Усатый упорно ставит дубовых Моронов с Дзюбинатором. Явно присутствует коммерческий интерес.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил la_masia
   32 / 759
сегодня в 00:03
Я не понимаю черкеса...играя с быстрой полузащитой, на острие ставит Дзюбу...когда у тебя сидят более техничный чалов и смолов...
Черчесову еще играть кучу матчей. он пробует, не играть же со всеми днищами самыми сильными игроками. ты выигрываешь 1-0, может он больше хотел потренировать удержание, чтобы от Бельгии не 0-5 отскакивать, 0-1
VV V
VV V
   229 / 759
сегодня в 00:02
Россию с победой, пусть даже немного тухленькой !
Великолепный
Великолепный
   356 / 759
сегодня в 00:02
Молодцы ребята
С победой.
Кипр и Сан Марино
Должны были обыгрывать.
Flash750
Flash750 ответил Napoleon Bonapart
   756 / 759
сегодня в 00:01
А мне нечего тебе говорить. Никто из россиян не оправдывается за эту игру в отличии от хохла Коноплянки, который подло врет, что типа они так и планировали сыграть с Люксембургом. Просто элементарно класса не хватило у кострюль на две игры. Но зачем же врать?!
Ну да, нам класса не хватило с Люксами, а что бы грохнуть 400 млн. состав сербов и сыграть в ничейку с чемпионом Европы и Лиги Нации на его поле, класса почему-то хватило ))) иди спать школьник, завтра в школу рано вставать))
Александр Рябов
Александр Рябов
   367 / 759
сегодня в 00:01
Ни разу не фанат Зенита, и тем более Дзбы, но тот кто говорит что он бревно, в футболе не разбирается от слова СОВСЕМ. Для них наверно самый крутой футболист, это тот кто жанглирует красивее остальных. Дилентантизм, он такой.
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