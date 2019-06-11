Германия отгрузила восемь мячей Эстонии

Сборная Германии одержала победу над командой Эстонии в матче 4-го тура отборочного этапа Евро-2020.
Майнц, стадион Опель Арена
Германия - Эстония 8:0 (5:0)
Голы: Ройс 10, Гнабри 17, Горецка 20, Гюндоган 26 (пенальти), Ройс 37, Гнабри 62, Вернер 79, Сане 88
Германия: Нойер, Керер, Гинтер, Зюле, Шульц (Хальстенберг 46), Киммих, Гюндоган (Дракслер 53), Ройс (Вернер 66), Горецка, Сане, Гнабри
Главный тренер: Лёв Йоахим.
Эстония: Лемпетс, Камс, Вихманн, Тенисте, Метс, Пикк, Пури, Дмитриев (Каит 59), Тамм, Васильев (Крейда 82), Зенев (Оямаа 71)
Главный тренер: Рейм Мартин.
Предупреждение: Тамм 25
В параллельном матче Франция разобралась с Андоррой.