ГлавнаяНовости

Германия отгрузила восемь мячей Эстонии

вчера, 23:36
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия8 : 0Логотип футбольный клуб ЭстонияЭстонияМатч завершен

Сборная Германии одержала победу над командой Эстонии в матче 4-го тура отборочного этапа Евро-2020.

Майнц, стадион Опель Арена

Германия - Эстония 8:0 (5:0)
Голы: Ройс 10, Гнабри 17, Горецка 20, Гюндоган 26 (пенальти), Ройс 37, Гнабри 62, Вернер 79, Сане 88

Германия: Нойер, Керер, Гинтер, Зюле, Шульц (Хальстенберг 46), Киммих, Гюндоган (Дракслер 53), Ройс (Вернер 66), Горецка, Сане, Гнабри
Главный тренер: Лёв Йоахим.

Эстония: Лемпетс, Камс, Вихманн, Тенисте, Метс, Пикк, Пури, Дмитриев (Каит 59), Тамм, Васильев (Крейда 82), Зенев (Оямаа 71)
Главный тренер: Рейм Мартин.

Предупреждение: Тамм 25

В параллельном матче Франция разобралась с Андоррой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хорватия проиграла Тунису
Сегодня, 00:11 ВидеоКомментарии2
Победа России, разгром от Германии. Итоги игрового дня в отборе на Евро
Вчера, 23:59 Комментарии1
Франция разобралась с Андоррой
Вчера, 23:44 Комментарии3
Игрок «Ростова» принес Исландии победу над Турцией
Вчера, 23:43 ВидеоКомментарии11
Италия оказалась сильнее Боснии и Герцеговины
Вчера, 23:40 ВидеоКомментарии6
Бельгия разгромила Шотландию
Вчера, 23:39 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   230 / 759
вчера в 23:53
Вроде Эстония не Сан Марино, а в итоге легкая победа для Германии. 8 забили, еще 2 отменили из-за оффсайда. Зорг вполне не плохо подменяет Лева.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   192 / 759
вчера в 23:45
вечные вассалы германцев, раздвинули и повиновались.
Гавроша
Гавроша
   73 / 759
вчера в 23:39
Нас не догнали!
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   14 / 759
вчера в 23:38
Соперник для немцев слишком слаб.
No pupsiks
No pupsiks
   8 / 759
вчера в 23:37
Германию с победой!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100