Бельгия разгромила Шотландию

Сборная Бельгии одержала уверенную победу над командой Шотландии в матче отборочного этапа Евро-2020.
Брюссель, стадион Король Бодуэн
Бельгия - Шотландия 3:0 (1:0)
Голы: Лукаку 45+1, Лукаку 57, Де Брюйне 90+2
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани (Вермален 90), Вертонген, Менье, Тилеманс (Мертенс 78), Витсель, Торган Азар (Карраско 90), Де Брюйне, Лукаку, Эден Азар
Главный тренер: Мартинес Роберто.
Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Малгрю, МакКенна, Тайлер, МакТоминэй, Армстронг (Фрэйзер 32), МакКлин, Расселл (Форрест 67), Берк, МакГрегор
Главный тренер: Кларк Стив.
Предупреждения: Де Брюйне 34, МакТоминэй 52
В параллельном матче Франция разобралась с Андоррой.