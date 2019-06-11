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Бельгия разгромила Шотландию

вчера, 23:39
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Сборная Бельгии одержала уверенную победу над командой Шотландии в матче отборочного этапа Евро-2020.

Брюссель, стадион Король Бодуэн

Бельгия - Шотландия 3:0 (1:0)
Голы: Лукаку 45+1, Лукаку 57, Де Брюйне 90+2

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани (Вермален 90), Вертонген, Менье, Тилеманс (Мертенс 78), Витсель, Торган Азар (Карраско 90), Де Брюйне, Лукаку, Эден Азар
Главный тренер: Мартинес Роберто.

Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Малгрю, МакКенна, Тайлер, МакТоминэй, Армстронг (Фрэйзер 32), МакКлин, Расселл (Форрест 67), Берк, МакГрегор
Главный тренер: Кларк Стив.

Предупреждения: Де Брюйне 34, МакТоминэй 52

В параллельном матче Франция разобралась с Андоррой.

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Все комментарии
Gruznoff
Gruznoff
   468 / 759
сегодня в 00:58
Убедительно.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   42 / 759
вчера в 23:41
Бельгию с победой!
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