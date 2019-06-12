Перес: «Йович забил 27 голов, но в „Реале“ будут требовать большего»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о переходе в мадридский клуб нападающего , который сегодня принял участие в своей презентации.

Лука провёл потрясающий сезон, забив 27 голов и став одним из самых результативных форвардов в Европе, но наши болельщики будут требовать гораздо большего, потому что они хорошо знают, что он может дать этой команде.

Мы прекрасно знаем, что многие клубы хотели заполучить Йовича, но он захотел быть частью «Реала» и исполнил свою мечту. Говорят, что в детстве Лука спал с этой футболкой. Спасибо, что выбрал наш клуб. В этой футболке ты сможешь вырасти в одного из лучших нападающих планеты.