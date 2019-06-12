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Перес: «Йович забил 27 голов, но в „Реале“ будут требовать большего»

сегодня, 16:02

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о переходе в мадридский клуб нападающего Луки Йовича, который сегодня принял участие в своей презентации.

Лука провёл потрясающий сезон, забив 27 голов и став одним из самых результативных форвардов в Европе, но наши болельщики будут требовать гораздо большего, потому что они хорошо знают, что он может дать этой команде.

Мы прекрасно знаем, что многие клубы хотели заполучить Йовича, но он захотел быть частью «Реала» и исполнил свою мечту. Говорят, что в детстве Лука спал с этой футболкой. Спасибо, что выбрал наш клуб. В этой футболке ты сможешь вырасти в одного из лучших нападающих планеты.

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Все комментарии
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   233 / 760
сегодня в 17:36
мне кажется Реал поспешил, очень сильно рискует с ним. В Португалии к примеру не смог освоится. Но если приживётся, станет основным на много сезонов.
Слайш
Слайш
   340 / 760
сегодня в 17:03
Если Зидан будет мариновать его на банке, а в старте постоянно будет бензема, то сложно будет забить больше 27 мячей
NGY
NGY
   7 / 760
сегодня в 16:51
Ну будем смотреть. Надеюсь проявит себя по достоинству.
No problem
No problem
   56 / 760
сегодня в 16:35
Правильно.
Требуется гораздо больше.
allemz
allemz
   44 / 760
сегодня в 16:34
Без шансов.
У Бензема сейчас откроется уже третье дыхание. Переживает третью молодость.
Брулин
Брулин
   468 / 760
сегодня в 16:10
Кривцов с Матвиенко и Караваевым даже не заметили этот мешок с деньгами
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