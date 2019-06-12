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Мостовой: «В сборную вызваны 30 человек, а играют одни и те же»

сегодня, 15:46
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре национальной команды в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Кипром (1:0).

Слишком маленькая победа по счёту. Я думал, что будет как минимум 2:0. Хотя многие говорили, что мы их обыграем, как Сан-Марино – забьём им чуть ли не пять мячей. Но таких команд, как Сан-Марино, в Европе очень мало. А Кипр – довольно крепкая и обученная сборная. Да, мы были уверены, что обыграем их. Не ожидали, что счёт будет таким скромным, но моменты у нас были. Вот только реализация подвела.

Когда я увидел жеребьёвку, понял, что выходить из группы должны две команды – Бельгия и мы. Не вижу разницы между первым и вторым местом в группе. Оба дают командам путёвку на чемпионат Европы.

На матчи с Сан-Марино и Кипром были вызваны 30 человек, а играют одни и те же. Почему нельзя было в матче с Сан-Марино дать шанс ребятам, которые действительно заслужили этот вызов? Можно было бы сыграть и в три, и в четыре нападающих.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   161 / 762
сегодня в 16:01
Это как, по Мостовому выходит, что с Шотландией у нас проблем не будет ? А с какого ... перепугу он так решил ? Шотландцы слабее киприотов, так ? Сомневаюсь я, однако. Вот в играх с шотландцами все и решится для нас, поедем на Евро, или нет. То есть - судьба второго места в группе, с первым давно все ясно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 762
сегодня в 15:55
Черчесов не "давальщик шансов"....с него результат спросят...
Гарантирует досрочно выход на Евро тогда и раздаст все шансы....
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