Мостовой: «В сборную вызваны 30 человек, а играют одни и те же»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре национальной команды в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Кипром (1:0).

Слишком маленькая победа по счёту. Я думал, что будет как минимум 2:0. Хотя многие говорили, что мы их обыграем, как Сан-Марино – забьём им чуть ли не пять мячей. Но таких команд, как Сан-Марино, в Европе очень мало. А Кипр – довольно крепкая и обученная сборная. Да, мы были уверены, что обыграем их. Не ожидали, что счёт будет таким скромным, но моменты у нас были. Вот только реализация подвела.

Когда я увидел жеребьёвку, понял, что выходить из группы должны две команды – Бельгия и мы. Не вижу разницы между первым и вторым местом в группе. Оба дают командам путёвку на чемпионат Европы.

На матчи с Сан-Марино и Кипром были вызваны 30 человек, а играют одни и те же. Почему нельзя было в матче с Сан-Марино дать шанс ребятам, которые действительно заслужили этот вызов? Можно было бы сыграть и в три, и в четыре нападающих.