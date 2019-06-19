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Р. Карлос рассказал, что может спасти «Анжи»

сегодня, 10:24

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос, который ранее выступал за «Анжи», высказал мнение о нынешней ситуации в махачкалинской команде.

Когда я только пришёл в команду, ей управлял Сулейман Керимов, и мы очень быстро попали в Лигу Европы, была приведена в порядок «Анжи Арена». А сейчас клуб находится в плачевном финансовом положении. Ему необходима помощь от человека, который по-настоящему любит футбол, который сможет вновь вывести «Анжи» в число лучших коллективов Европы. В Махачкале живут хорошие люди, которые относились ко мне очень тепло. Им нужна эта команда.

Что необходимо сделать, чтобы исправить ситуацию? Нужно сохранять спокойствие и заниматься реорганизацией клуба. Очень сложно удержаться на вершине, и падение «Анжи» было стремительным. Повторюсь, должен прийти человек, который скажет: «Это мой клуб» и вложит деньги. Надеюсь, в скором времени это произойдёт, и махачкалинцы вернутся в РПЛ. Я провёл хорошее время как в Москве, так и в Махачкале. Россияне очень тепло ко мне относились. Поэтому я надеюсь однажды вернуться и вновь поработать в этой стране.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
   56 / 707
сегодня в 11:40
Просто конгениальная идея. Как говорится "не учите меня жить, лучше помогите материально" , а в ответ фраза героя известного мультфильма: "Спокойствие, только спокойствие."
Байкал-38
Байкал-38
   32 / 707
сегодня в 11:09
Короче сказал ни о чём!
Это про любой клуб мира можно так сказать, даже о о несуществующем.
А Р.Карлос вообще знает, что Анжи всегда был клубом пустышкой (в плане того, что своего ничего нет, стадиона и даже базы)?
Ещё наверное убила фраза "который сможет вновь вывести «Анжи» в число лучших коллективов Европы"
Когда такое было? Карлос срочно к доктору, у тебя горячка, возможно белая!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   20 / 707
сегодня в 11:00
Керимов и испортил Анжи своими сиюминутными понтами.
Получали зарплату и ржали ,и называли того же Керимова чудаком (м)
Ржали,но брали.А теперь только советы, как да что.
Хотя,наверняка Анжи через "ы" пишут.
Да и вместо Амкара не надо было корячиться.Сидели бы тихо в ФНЛ,глядишь и выжили бы.
удав
удав
   142 / 707
сегодня в 10:57
сможет вновь вывести «Анжи» в число лучших коллективов Европы
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1123163/karlos-roberto-anzhi
что-то я пропустил момент когда Анжи был в их числе=)
311
311
   42 / 707
сегодня в 10:52
Если Керимов вновь возьмется за Анжи, Карлос готов вернуться в Анжи!)
vastudio
vastudio
   257 / 707
сегодня в 10:52
.....Но денех не дам))))
Faustello
Faustello ответил LOpp
   10 / 707
сегодня в 10:33
я думал Карлос денег дал, а он только посоветовал сохранять спокойствие.
Вон оно оказывается как!
А то все голову ломаем как же Анжи быть и что его может спасти )))
Вот ведь головастая лысая башка у Карлито!
LOpp
LOpp
   18 / 707
сегодня в 10:29
я думал Карлос денег дал, а он только посоветовал сохранять спокойствие.
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