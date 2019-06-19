Р. Карлос рассказал, что может спасти «Анжи»

Бывший защитник сборной Бразилии , который ранее выступал за «Анжи», высказал мнение о нынешней ситуации в махачкалинской команде.

Когда я только пришёл в команду, ей управлял Сулейман Керимов, и мы очень быстро попали в Лигу Европы, была приведена в порядок «Анжи Арена». А сейчас клуб находится в плачевном финансовом положении. Ему необходима помощь от человека, который по-настоящему любит футбол, который сможет вновь вывести «Анжи» в число лучших коллективов Европы. В Махачкале живут хорошие люди, которые относились ко мне очень тепло. Им нужна эта команда.