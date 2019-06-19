Р. Карлос рассказал, что может спасти «Анжи»

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос, который ранее выступал за «Анжи», высказал мнение о нынешней ситуации в махачкалинской команде.
Когда я только пришёл в команду, ей управлял Сулейман Керимов, и мы очень быстро попали в Лигу Европы, была приведена в порядок «Анжи Арена». А сейчас клуб находится в плачевном финансовом положении. Ему необходима помощь от человека, который по-настоящему любит футбол, который сможет вновь вывести «Анжи» в число лучших коллективов Европы. В Махачкале живут хорошие люди, которые относились ко мне очень тепло. Им нужна эта команда.
Что необходимо сделать, чтобы исправить ситуацию? Нужно сохранять спокойствие и заниматься реорганизацией клуба. Очень сложно удержаться на вершине, и падение «Анжи» было стремительным. Повторюсь, должен прийти человек, который скажет: «Это мой клуб» и вложит деньги. Надеюсь, в скором времени это произойдёт, и махачкалинцы вернутся в РПЛ. Я провёл хорошее время как в Москве, так и в Махачкале. Россияне очень тепло ко мне относились. Поэтому я надеюсь однажды вернуться и вновь поработать в этой стране.
Это про любой клуб мира можно так сказать, даже о о несуществующем.
А Р.Карлос вообще знает, что Анжи всегда был клубом пустышкой (в плане того, что своего ничего нет, стадиона и даже базы)?
Ещё наверное убила фраза "который сможет вновь вывести «Анжи» в число лучших коллективов Европы"
Когда такое было? Карлос срочно к доктору, у тебя горячка, возможно белая!
Это про любой клуб мира можно так сказать, даже о о несуществующем.
А Р.Карлос вообще знает, что Анжи всегда был клубом пустышкой (в плане того, что своего ничего нет, стадиона и даже базы)?
Ещё наверное убила фраза "который сможет вновь вывести «Анжи» в число лучших коллективов Европы"
Когда такое было? Карлос срочно к доктору, у тебя горячка, возможно белая!
Получали зарплату и ржали ,и называли того же Керимова чудаком (м)
Ржали,но брали.А теперь только советы, как да что.
Хотя,наверняка Анжи через "ы" пишут.
Да и вместо Амкара не надо было корячиться.Сидели бы тихо в ФНЛ,глядишь и выжили бы.
Получали зарплату и ржали ,и называли того же Керимова чудаком (м)
Ржали,но брали.А теперь только советы, как да что.
Хотя,наверняка Анжи через "ы" пишут.
Да и вместо Амкара не надо было корячиться.Сидели бы тихо в ФНЛ,глядишь и выжили бы.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1123163/karlos-roberto-anzhi
что-то я пропустил момент когда Анжи был в их числе=)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1123163/karlos-roberto-anzhi
что-то я пропустил момент когда Анжи был в их числе=)
А то все голову ломаем как же Анжи быть и что его может спасти )))
Вот ведь головастая лысая башка у Карлито!
А то все голову ломаем как же Анжи быть и что его может спасти )))
Вот ведь головастая лысая башка у Карлито!