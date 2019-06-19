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ЦСКА оформил полноценный трансфер Влашича

сегодня, 14:34

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что московский клуб оформил полноценный трансфер полузащитника Николы Влашича

Стороны подписали пятилетнее соглашение.

Ходят слухи, что ЦСКА отдал за Влашича 12 млн евро

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответил sobaka_kusaka
   19 / 709
сегодня в 14:49
Что за праздник российского футбола сегодня? Глушаков покидает Спартак, ЦСКА купил Влашича... Вечером Зенит подпишет Халка, небось)))
Или продаст Дзюбу в МанСити...
Аксинья
Аксинья
   19 / 709
сегодня в 14:47
Поздрава болелам армейского клуба! Влашич это проверенный игрок и подходящий лидер! Респект Гинеру что не пожадничал и приобрел этого игрока!
RamonCSKA
RamonCSKA
   159 / 709
сегодня в 14:47
круто
Морозовский
Морозовский
   3 / 709
сегодня в 14:47
Респект Леонорычу.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   76 / 709
сегодня в 14:46
УРА!!!
УРА!!!
УРА!!!
Было не легко, но спасибо ЕЛГ.
Ravshan878
Ravshan878
   31 / 709
сегодня в 14:46
Вот этот новость.Все по делу. Хорват заслужил на сто процентов. Добро пожаловать родной дом.
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
   681 / 709
сегодня в 14:45
Что за праздник российского футбола сегодня? Глушаков покидает Спартак, ЦСКА купил Влашича... Вечером Зенит подпишет Халка, небось)))
kotmyshka
kotmyshka
   74 / 709
сегодня в 14:44
хорошая новость для ЦСКА
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   232 / 709
сегодня в 14:42
За такое менеджменту ЦСКА можно простить даже вероятный прокол с выкупом Бекао. Влашич - удивительно зрелый для своего возраста игрок. Очень рад!
Jum13
Jum13
   24 / 709
сегодня в 14:40
Браво, Гинер! 5-летний контракт! И ещё раз добро пожаловать, Никола!
makkie
makkie
   28 / 709
сегодня в 14:39
Откуда деньги?
Гинер не иначе часть стадиона заложил в счет трансфера :)

Ну а так поздравления коняхам!
Отличный игрок и топчик по меркам РПЛ.
STVA 1
STVA 1
   37 / 709
сегодня в 14:38
Поздравляю коняшек . Хорошая новость .
cska plus
cska plus
   10 / 709
сегодня в 14:38
Главное пятилетнее соглашение, то есть будет возможность ещё и заработать.
any2key
any2key
сегодня в 14:37
Никола, ты дома :)
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 709
сегодня в 14:36
Хорошая новость,нам нужны качественные дерби
cska plus
cska plus
   10 / 709
сегодня в 14:36
Хрющи замерли
isamsn
isamsn
   270 / 709
сегодня в 14:36
Хорошая ожидаемая новость!!!
cska plus
cska plus
   10 / 709
сегодня в 14:36
Ура! Ура! Ура!
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 14:36
Молодцы. Респект.
Мозг сработал у коней)
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