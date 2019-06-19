ЦСКА оформил полноценный трансфер Влашича

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что московский клуб оформил полноценный трансфер полузащитника Николы Влашича.
Стороны подписали пятилетнее соглашение.
Ходят слухи, что ЦСКА отдал за Влашича 12 млн евро.
Пресс-служба ЦСКА сообщает, что московский клуб оформил полноценный трансфер полузащитника Николы Влашича.
Стороны подписали пятилетнее соглашение.
Ходят слухи, что ЦСКА отдал за Влашича 12 млн евро.
УРА!!!
УРА!!!
Было не легко, но спасибо ЕЛГ.
УРА!!!
УРА!!!
Было не легко, но спасибо ЕЛГ.
Гинер не иначе часть стадиона заложил в счет трансфера :)
Ну а так поздравления коняхам!
Отличный игрок и топчик по меркам РПЛ.
Гинер не иначе часть стадиона заложил в счет трансфера :)
Ну а так поздравления коняхам!
Отличный игрок и топчик по меркам РПЛ.
Мозг сработал у коней)
Мозг сработал у коней)