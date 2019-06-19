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Влашич: «Счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом»

сегодня, 20:16

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился эмоциями от подписания полноценного пятилетнего контракта с «армейцами».

Москвичи сегодня выкупили контракт хорвата у «Эвертона».

Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было мое единственное желание. Надеюсь, мы добьемся вместе больших успехов. ЦСКА всегда будет первым! До скорой встречи!

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответил VV V
   212 / 713
сегодня в 20:52
Тебя, юноша, из непроходимых архангельских лесов, переживут все наши (ЦСКА) болельщики клуба.
Меня пережить ничего не стоит - мне 74 года. Других помоложе, которые станут свидетелями краха еврейского клуба, достаточно.
VV V
VV V ответил pomor45
   190 / 713
сегодня в 20:49
С этим и помрёте.
Тебя, юноша, из непроходимых архангельских лесов, переживут все наши (ЦСКА) болельщики клуба.
pomor45
pomor45 ответил VV V
   212 / 713
сегодня в 20:44
Насчёт "великий" даже не поспоришь, ведь ЦСКА-это первый клуб всего постсоветского пространства, который первый выиграл Кубок УЕФА, а всё остальные (Шахтёр и Зенит) были уже ПОТОМ !!!
С этим и помрёте.
pomor45
pomor45 ответил Дед за ЦСКА
   212 / 713
сегодня в 20:43
Прежде чем писать , сходи в Музей ЦСКА, там есть прямые доказательства величия клуба. Удачи.
Какие? Кубок УЕФА? Так у Зенита два европейских кубка: УЕФА и Суперкубок. Остальные - местного значения - ни о каком величии свидетельствовать не могут, несмотря на их количество.
VV V
VV V
   190 / 713
сегодня в 20:43
Насчёт "великий" даже не поспоришь, ведь ЦСКА-это первый клуб всего постсоветского пространства, который первый выиграл Кубок УЕФА, а всё остальные (Шахтёр и Зенит) были уже ПОТОМ !!!
Don trambon
Don trambon
   124 / 713
сегодня в 20:40
отличная новость. пару лет порадует нас и огорчит свинок, а потом можно продать за бугор. удачи Никола!
pomor45
pomor45 ответил ВАЙПЕР
   212 / 713
сегодня в 20:39
вырастит поймет что никогда в жизни так не ошибался((
Вырос уже и понял, что РПЛ и ЦСКА его предел.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил pomor45
   62 / 713
сегодня в 20:37
ЦСКА всегда будет первым! --------------------------------------------------------- На четвёртом месте звучит как моветон.
Прежде чем писать , сходи в Музей ЦСКА, там есть прямые доказательства величия клуба.
Удачи.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   62 / 713
сегодня в 20:33
Удачных игр Никола в великом ЦСКА. Болельщики клуба безмерно рады тому, что ты остался в нашем клубе.
pomor45
pomor45
   212 / 713
сегодня в 20:32
ЦСКА всегда будет первым!
---------------------------------------------------------
На четвёртом месте звучит как моветон.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
   277 / 713
сегодня в 20:32
вырастит поймет что никогда в жизни так не ошибался((
ДСА
ДСА
   106 / 713
сегодня в 20:22
Реально удачная сделка
ermak6848
ermak6848
   128 / 713
сегодня в 20:20
трудно даже в этом сомневаться, что фк ЦСКА - лучший клуб России.
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