Влашич: «Счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился эмоциями от подписания полноценного пятилетнего контракта с «армейцами».
Москвичи сегодня выкупили контракт хорвата у «Эвертона».
Я счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом. Это было мое единственное желание. Надеюсь, мы добьемся вместе больших успехов. ЦСКА всегда будет первым! До скорой встречи!
Удачи.
Удачи.
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На четвёртом месте звучит как моветон.
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На четвёртом месте звучит как моветон.