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Азмун: «Я перешел в „Зенит“, чтобы стать чемпионом»

сегодня, 18:45

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о причинах своего перехода в питерский клуб.

Иранец перебрался в «Зенит» из «Рубина» в феврале за 12 млн евро.

Я перешел в «Зенит», чтобы стать чемпионом. Я играл давно в чемпионате, но у меня не было трофея. Мы выигрывали, выигрывали, и мечта становилась все ближе.

Я говорил с Семаком перед последними тремя играми [когда «Зенит» уже стал чемпионом], моя энергия закончилась. У меня не было отдыха полтора года, перебор. На финише было сложно, но я все время держал в голове свою мечту: хочу трофей, хочу быть лучшим игроком.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4 ответил parallels
   1 / 714
сегодня в 19:25
12 потратили - сейчас цена уже 17. впереди лч. к зиме он уже будет стоить, как фернандес.
В Зените цены растут на футболистов, у свиней только падают. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 714
сегодня в 19:24
Ты нашел свой клуб, став с ним чемпионом.
Akvarel
Akvarel
   77 / 714
сегодня в 19:21
Ну не в краснодар же ему было идти, топтаться на месте под истерики местного еврея, а в пердивном ростове он уже побывал, только материться научился.
parallels
parallels
   16 / 714
сегодня в 19:19
12 потратили - сейчас цена уже 17. впереди лч. к зиме он уже будет стоить, как фернандес.
kastites
kastites
   178 / 714
сегодня в 19:14
Каждый кто переходит в ЗЕНИТ становиться чемпионом!!!
Faustello
Faustello ответил drug01
   10 / 714
сегодня в 19:07
Ты убежал за большими деньгами! Но это ещё аукнется....
Было бы обосновано когда ушёл бы с понижением ЗП, а так словесный понос для лазурных грачей ))
Leningrad 84
Leningrad 84
   303 / 714
сегодня в 19:01
И все сделал правильно!
Leningrad 84
Leningrad 84
   303 / 714
сегодня в 19:01
Сердар, ты лучший!
kotmyshka
kotmyshka
   74 / 714
сегодня в 18:59
стал
drug01
drug01
   88 / 714
сегодня в 18:50
Ты убежал за большими деньгами! Но это ещё аукнется....
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