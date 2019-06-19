Азмун: «Я перешел в „Зенит“, чтобы стать чемпионом»

Нападающий «Зенита» рассказал о причинах своего перехода в питерский клуб.

Иранец перебрался в «Зенит» из «Рубина» в феврале за 12 млн евро.

Я перешел в «Зенит», чтобы стать чемпионом. Я играл давно в чемпионате, но у меня не было трофея. Мы выигрывали, выигрывали, и мечта становилась все ближе.

Я говорил с Семаком перед последними тремя играми [когда «Зенит» уже стал чемпионом], моя энергия закончилась. У меня не было отдыха полтора года, перебор. На финише было сложно, но я все время держал в голове свою мечту: хочу трофей, хочу быть лучшим игроком.