Рюдигер: «Давид Луис - образец для подражания»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассказал о своих взаимоотношениях с товарищем по команде Давидом Луисом.
Когда я только перешел в «Челси», я с нетерпением ждал возможности сыграть с Давидом Луисом. В моем первом сезоне такое случалось не так часто, поэтому я был просто рад за него. Он хороший человек, а также выдающийся футболист.
Я очень хорошо с ним лажу, он как старший брат, образец для подражания. Он всегда очень позитивен, ключевая фигура в раздевалке.
Недавно Давид Луис продлил контракт с «Челси».