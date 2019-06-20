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Рюдигер: «Давид Луис - образец для подражания»

сегодня, 10:34

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассказал о своих взаимоотношениях с товарищем по команде Давидом Луисом.

Когда я только перешел в «Челси», я с нетерпением ждал возможности сыграть с Давидом Луисом. В моем первом сезоне такое случалось не так часто, поэтому я был просто рад за него. Он хороший человек, а также выдающийся футболист. 

Я очень хорошо с ним лажу, он как старший брат, образец для подражания. Он всегда очень позитивен, ключевая фигура в раздевалке. 

Недавно Давид Луис продлил контракт с «Челси».

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Все комментарии
Cimonn
Cimonn
   63 / 713
сегодня в 11:15
Зулусу нравится Луис.
cska plus
cska plus
   7 / 713
сегодня в 10:41
Может быть.
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