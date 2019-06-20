Рюдигер: «Давид Луис - образец для подражания»

Защитник «Челси» рассказал о своих взаимоотношениях с товарищем по команде .

Когда я только перешел в «Челси», я с нетерпением ждал возможности сыграть с Давидом Луисом. В моем первом сезоне такое случалось не так часто, поэтому я был просто рад за него. Он хороший человек, а также выдающийся футболист.

Я очень хорошо с ним лажу, он как старший брат, образец для подражания. Он всегда очень позитивен, ключевая фигура в раздевалке.