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Кучаев: «Чалову рано уезжать в европейский клуб»

сегодня, 12:04

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал возможный переход одноклубника форварда Фёдора Чалова в европейский клуб.

У Феди есть отличные данные и футбольный ум, но никто не думал, что он поборется за звание лучшего бомбардира. Он огромный молодец, что забил такое количество мячей, но к нему бы это всё равно пришло, не в этом, так в следующем сезоне.

Мы общались на тему возможного отъезда в Европу, но это его жизнь, и он сам примет решение. Мне лично кажется, что ему ещё рановато переезжать. Нужно укрепить свои позиции, стать лидером ЦСКА, а может, и лучшим нападающим России. Тогда можно задумываться о переезде.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   37 / 712
сегодня в 12:59
Агент уже мутит что то , раз говорит , что не знает где Федя начнет сезон !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   36 / 712
сегодня в 12:55
Прав Костя, Фёдору ещё надо учиться, учиться и учиться мастерству в ЦСКА годика 2 как минимум. Ждём Костю на поле с новом сезоне. Здоровья, удачи.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 712
сегодня в 12:38
Советчиков итак хватает, не маленький сам разберется.
Косте скорейшего возвращения на поле!!!
cska plus
cska plus
   6 / 712
сегодня в 12:37
Прав Костик!
No pupsiks
No pupsiks
   20 / 712
сегодня в 12:24
А сам бы непрочь рвануть, скажем, в Монако.
Jum13
Jum13
   22 / 712
сегодня в 12:11
Давай выздоравливай, Костя - пора играть!
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