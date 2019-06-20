Кучаев: «Чалову рано уезжать в европейский клуб»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал возможный переход одноклубника форварда в европейский клуб.

У Феди есть отличные данные и футбольный ум, но никто не думал, что он поборется за звание лучшего бомбардира. Он огромный молодец, что забил такое количество мячей, но к нему бы это всё равно пришло, не в этом, так в следующем сезоне.