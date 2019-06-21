Чех стал техническим консультантом «Челси»

сегодня, 11:44

Бывший вратарь «Челси» занял должность технического консультанта клуба.

В обязанности Чеха будет входить консультирование по всем футбольным вопросам и укрепление связей между командами всех уровней и академиями.

Для меня большая честь вернуться в «Челси». Я хочу помочь команде продолжить добиваться успеха. C нетерпением жду новой задачи и надеюсь, что мои знания пригодятся команде и помогут ей в будущем.

Чех выступал за «Челси» с 2004-го по 2015 год, выиграв с клубом 15 трофеев.