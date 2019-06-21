Чех стал техническим консультантом «Челси»

Бывший вратарь «Челси» Петр Чех занял должность технического консультанта клуба.
В обязанности Чеха будет входить консультирование по всем футбольным вопросам и укрепление связей между командами всех уровней и академиями.
Для меня большая честь вернуться в «Челси». Я хочу помочь команде продолжить добиваться успеха. C нетерпением жду новой задачи и надеюсь, что мои знания пригодятся команде и помогут ей в будущем.
Чех выступал за «Челси» с 2004-го по 2015 год, выиграв с клубом 15 трофеев.
Ждем Лэмпса
Ждем Лэмпса