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Чех стал техническим консультантом «Челси»

сегодня, 11:44

Бывший вратарь «Челси» Петр Чех занял должность технического консультанта клуба.

В обязанности Чеха будет входить консультирование по всем футбольным вопросам и укрепление связей между командами всех уровней и академиями.

Для меня большая честь вернуться в «Челси». Я хочу помочь команде продолжить добиваться успеха. C нетерпением жду новой задачи и надеюсь, что мои знания пригодятся команде и помогут ей в будущем.

Чех выступал за «Челси» с 2004-го по 2015 год, выиграв с клубом 15 трофеев.

Чех стал техническим консультантом «Челси»

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Все комментарии
cannongun
cannongun
   606 / 698
сегодня в 12:08
а чо без шлёма?
Ми Ша
Ми Ша
   114 / 698
сегодня в 11:51
Приятно видеть, как легенды после завершения карьеры возвращаются в клубы, где провели свои лучшие годы.
drug01
drug01
   86 / 698
сегодня в 11:51
Это его родной клуб
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   186 / 698
сегодня в 11:46
Первый пошел.
Ждем Лэмпса
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