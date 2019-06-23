Неймар - игрокам «Барселоны»: «Не переживайте, я приду»

Испанская пресса передает содержание переписки нападающего ПСЖ Неймара и игроков «Барселоны», которую футболисты ведут в WhatsApp.
Бразилец заверил своих бывших одноклубников, в частности Лионеля Месси и Луиса Суареса, что вернется в каталонский клуб.
Не переживайте, я приду.
По слухам, ПСЖ снизил ценник на Неймара.
Но Реал выбрал Европу!
Но Реал выбрал Европу!
А теперь он хочет вернуться,предвкушаю как переобуются барсоглоры называвшие Неймара предателем,петушком и тому подобное,теперь он станет крутым игроком и все ему будут рады,это Барселона,что тут скажешь,никакого самоуважения!
А теперь он хочет вернуться,предвкушаю как переобуются барсоглоры называвшие Неймара предателем,петушком и тому подобное,теперь он станет крутым игроком и все ему будут рады,это Барселона,что тут скажешь,никакого самоуважения!
Сочуствие Барселоне....
Если предпенсионной Барсе и нужна встряска...то уж точно не возвращением этого полуадекватного типа....4 года притягивающего внимание не спортивной прессы а исключительно "жёлтой".....
Неймар сам наверно не понял причину волнения игроков Барсы....)))
Приход дорогущего игрока ставит под сомнение появления в основе уже имеющихся игроков...уж не говоря об раздутости зарплатной ведомости сокращение которой будет неминуемо с урезанием зарплатт у этих же игроков...))))
и посему ...его пост "Не переживайте,я приду" - похож на тушение огня бензином....)))
Сочуствие Барселоне....
Если предпенсионной Барсе и нужна встряска...то уж точно не возвращением этого полуадекватного типа....4 года притягивающего внимание не спортивной прессы а исключительно "жёлтой".....
Неймар сам наверно не понял причину волнения игроков Барсы....)))
Приход дорогущего игрока ставит под сомнение появления в основе уже имеющихся игроков...уж не говоря об раздутости зарплатной ведомости сокращение которой будет неминуемо с урезанием зарплатт у этих же игроков...))))
и посему ...его пост "Не переживайте,я приду" - похож на тушение огня бензином....)))
еще не сдаст по ходу дела.
еще не сдаст по ходу дела.
А сейчас... Одну минутку... Кудай-то он?
Кто его знает? У него теперь ничего не поймешь.
А чего тут понимать? Где хошь, говорит, найду и горло перережу.
А сейчас... Одну минутку... Кудай-то он?
Кто его знает? У него теперь ничего не поймешь.
А чего тут понимать? Где хошь, говорит, найду и горло перережу.