ГлавнаяНовости

Неймар - игрокам «Барселоны»: «Не переживайте, я приду»

сегодня, 13:09

Испанская пресса передает содержание переписки нападающего ПСЖ Неймара и игроков «Барселоны», которую футболисты ведут в WhatsApp.

Бразилец заверил своих бывших одноклубников, в частности Лионеля Месси и Луиса Суареса, что вернется в каталонский клуб.

Не переживайте, я приду.

По слухам, ПСЖ снизил ценник на Неймара.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиЛерой Сане отказался переходить в «Баварию»
Сегодня, 13:41 Комментарии9
СлухиНеймар готов на сокращение зарплаты ради возвращения в «Барселону»
Сегодня, 13:16 Комментарии3
СлухиИгроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Погба покинул клуб
Сегодня, 11:29 Комментарии31
Агент Верету проведет встречу с представителями «Ромы» и «Милана»
Сегодня, 11:23 Комментарии0
«Наполи» продаст Хисая за 20 млн евро
Сегодня, 11:11 Комментарии0
СлухиЭдегор сделает выбор между «Байером» и «Реалом Сосьедад» в ближайшие дни
Сегодня, 11:00 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
edubokom
edubokom
   411 / 673
сегодня в 14:27
Оооо-ххо-ххо! Я бы не взял после всего 62а. Ну разве только чтобы отомстить и поиздеваться. Надеюсь у барсы есть какой-то план
eleven LC
eleven LC ответил NGY
   163 / 673
сегодня в 14:27
Частые победы Барселоны в чемпионате Испании это ни что иное как провал Реала,который обязан доминировать не только в Европе но и в Испании!
Но Реал выбрал Европу!
NGY
NGY ответил eleven LC
   20 / 673
сегодня в 14:20
Сначала Неймар уходит из Барсы потому что не хочет быть "в тени" Месси,потом подаёт на Барселону в суд что бы выкачать побольше бабла,позже провалившись в ПСЖ,а во Франции он именно провалился,чемпионаты и кубки Франции они выиграли бы и без него! А теперь он хочет вернуться,предвкушаю как переобуются барсоглоры называвшие Неймара предателем,петушком и тому подобное,теперь он станет крутым игроком и все ему будут рады,это Барселона,что тут скажешь,никакого самоуважения!
Если судить так, то и Барселона провалилась без Неймара...чемпионаты и кубки Испании и выиграли бы без Месси с Неймаром, так как Реал с Атлетико в последние годы вообще не конкуренты в чемпионате.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   174 / 673
сегодня в 14:15
А петушка там ждут?
NGY
NGY
   20 / 673
сегодня в 14:15
eleven LC
eleven LC
   163 / 673
сегодня в 14:14
Сначала Неймар уходит из Барсы потому что не хочет быть "в тени" Месси,потом подаёт на Барселону в суд что бы выкачать побольше бабла,позже провалившись в ПСЖ,а во Франции он именно провалился,чемпионаты и кубки Франции они выиграли бы и без него!
А теперь он хочет вернуться,предвкушаю как переобуются барсоглоры называвшие Неймара предателем,петушком и тому подобное,теперь он станет крутым игроком и все ему будут рады,это Барселона,что тут скажешь,никакого самоуважения!
ОПС
ОПС
   128 / 673
сегодня в 14:13
Игроки Неймару - а кому ты здесь нужен?
Брулин
Брулин
   25 / 673
сегодня в 14:06
Все игроки сейчас будут на очень большом взводе/порыве и я более чем уверен
GreeM
GreeM
   36 / 673
сегодня в 14:03
Потерял только время в ПСЖ. Правда медальку у лягушатников заработал.
LOpp
LOpp
   8 / 673
сегодня в 14:01
А они точно переживают?
dimagas1
dimagas1
   95 / 673
сегодня в 13:55
нечитайло
нечитайло
   370 / 673
сегодня в 13:54
Деньги из воздуха
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   269 / 673
сегодня в 13:49
Пока таких как он поощрают, они будут править балом. После того ,как он покинул демонстративно БАрсу, его на кол надо сажать, а не возвращать. Ставят игрока выше клуба. Вот вам и барселона.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 673
сегодня в 13:49
Поздравления ПСЖ....
Сочуствие Барселоне....

Если предпенсионной Барсе и нужна встряска...то уж точно не возвращением этого полуадекватного типа....4 года притягивающего внимание не спортивной прессы а исключительно "жёлтой".....

Неймар сам наверно не понял причину волнения игроков Барсы....)))
Приход дорогущего игрока ставит под сомнение появления в основе уже имеющихся игроков...уж не говоря об раздутости зарплатной ведомости сокращение которой будет неминуемо с урезанием зарплатт у этих же игроков...))))

и посему ...его пост "Не переживайте,я приду" - похож на тушение огня бензином....)))
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   170 / 673
сегодня в 13:47
Мсн возвращается, круто. Тяжело будет зидану.
dimagas1
dimagas1 ответил Звезда по имени Солнце
   95 / 673
сегодня в 13:45
Неймар спохватился, не поздно ли?
Сезон у него не задался,да и травмы не обходят стороной,понял что тень Мбаппе еще больше его накрыла,меську может и поддвинуть года через 2,канешна если сам
еще не сдаст по ходу дела.
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   29 / 673
сегодня в 13:44
звучит как угроза )))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   105 / 673
сегодня в 13:44
Месси Неймар Гризман и догоняющий в беге Суарес это хорошо,но вальверде будет мешать требую играть автобусом у своей штрафной.Нельзя в гранд приглашать тренера середняка,они не изменятся,их психология играть автобусом против грандов и поэтому гранда Барсу превращает 12 в 12ника.Не понимает сердцем,что Барса не Атлетик и не должен бояться никого.
За адекватность
За адекватность
   27 / 673
сегодня в 13:40
То-то они играя на Кубке Америки молятся в своих "кельях" за твое возвращение."Он улетел, но обещал вернуться."
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   317 / 673
сегодня в 13:40
Неймар спохватился, не поздно ли?
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   207 / 673
сегодня в 13:39
я обязательно вас найду, и горло перережу.))
dimagas1
dimagas1 ответил mikysss
   95 / 673
сегодня в 13:39
нафига эта девочка в барсе?
В женскую команду недобор.
kotmyshka
kotmyshka
   73 / 673
сегодня в 13:38
Всякое может случиться, но знайте: где бы вы ни были, где бы я ни был, я всегда буду помнить о вас, я обязательно вас найду.
А сейчас... Одну минутку... Кудай-то он?
Кто его знает? У него теперь ничего не поймешь.
А чего тут понимать? Где хошь, говорит, найду и горло перережу.
drug01
drug01
   88 / 673
сегодня в 13:36
Все ждут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 673
сегодня в 13:33
Ага, они там без него места себе не находили. Волос седых на оппе прибавили...
Зидан 1972
Зидан 1972
   141 / 673
сегодня в 13:31
Ну это уже край, издевается как хочет!Пора ему указать его место!
mikysss
mikysss
   430 / 673
сегодня в 13:30
нафига эта девочка в барсе?
cska plus
cska plus
   4 / 673
сегодня в 13:29
Осталось выполнить два унизительных пункта.
Da Kurlzz
Da Kurlzz
   543 / 673
сегодня в 13:15
Он кончился. Пускай папане спасибо скажет, за загубленную карьеру.
STVA 1
STVA 1
   33 / 673
сегодня в 13:12
Прям терминатор!! «I’ll be back»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100