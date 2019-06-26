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Давид Сильва: «Следующий сезон будет моим последним в „Манчестер Сити“»

сегодня, 02:36

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва объявил о том, что следующим летом покинет английский клуб.

Это будет последний сезон в «Сити». 10 лет – достаточно для меня. Это будет отличный момент, чтобы уйти. 

Я никогда не видел себя в команде, играющей против «Сити».

Я хотел бы завершить карьеру в «Лас-Пальмасе». Но это зависит от команды и игроков. Я не могу прийти сюда, чтобы выступать во втором дивизионе.

В этом году 33-летний Сильва установил абсолютный рекорд «Манчестер Сити» по количеству матчей в АПЛ.

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