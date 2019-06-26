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Глеб: «Я в „Барселону“ изначально не хотел вообще переходить»

сегодня, 10:16

Белорусский полузащитник Александр Глеб в передаче «Скамейка основных» на VOKA TV рассказал о своем опыте выступлений за «Барселону». 

Когда я перешел в «Барсу», то какое-то время пожил у Анри. Он мне говорит: «Оставайся, пока не найдешь что-то. В отеле что там? Скучно». И вот я месяц прожил у него. Он мне всегда говорил: «Зачем ты переходил в „Барсу“?! Позвонил бы мне, я бы все объяснил!»

Честно говоря, я в «Барселону» изначально не хотел вообще переходить. Ну вообще! Вот внутренне как-то не хотелось. Хотел в «Баварию» или остаться в «Арсенале». А мне агенты… Еще и Гвардиола этот звонит. А с Анри мы в «Арсенале» общались так: привет-пока. И вот тут он говорит: «Набери». Так я ему говорю: «Я твой номер не знал, е-мое!»

Да, он тоже был разочарован переходом в «Барселону». Все было по-другому после «Арсенала». Роналдиньо и Деку приходили пьяными на тренировку. Вот почему Роналдиньо и Деку продали в 2008-м? Потому что боялись, что они сведут Месси.

Напомним, что недавно Глеб покинул БАТЭ

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 658
сегодня в 12:04
Эх, Глеб, в "Арсенале" ты был на своем месте и приносил пользу, был по уровню, наверное, как Мики, только трудолюбивый, а не беспонтовый. Нафиг ты, реально, послушал агентов, да тут еще Веня, который никогда с игроками по душам не говорил, не отговорил тебя.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил juvenale
   10 / 658
сегодня в 12:00
ухахаха гнома могли споить
Малышу-то что? Бокала вина хватит, чтобы унесло. Но его оберегли, подсадили на колу с чипсами)
BenderBender
BenderBender ответил 3ton
   268 / 658
сегодня в 11:56
Это ещё цветочки.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   60 / 658
сегодня в 11:45
Вот почему Роналдиньо и Деку продали в 2008-м? Потому что боялись, что они сведут Месси - Меся в Барселоне что-то вроде божества
cevin cigan
cevin cigan
   19 / 658
сегодня в 11:43
Даже вусмерть пьяный Роналдиньо круче гномяры!
juvenale
juvenale
   34 / 658
сегодня в 11:43
ухахаха гнома могли споить
112910415
112910415
   50 / 658
сегодня в 11:18
да это просто гнездо разврата !
3ton
3ton
   162 / 658
сегодня в 10:55
Чета этого алкаша понесло))
КЭТиК
КЭТиК
   88 / 658
сегодня в 10:44
Вынес грязное белье из Барселоны.
kotmyshka
kotmyshka
   48 / 658
сегодня в 10:30
как все было запущено...
cska plus
cska plus
   2 / 658
сегодня в 10:19
Всё-таки гном, какой же он гнилой этот гномик.
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