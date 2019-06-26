Терри: «Для Лэмпарда настал подходящий момент, чтобы вернуться домой»

Бывший капитан «Челси» считает, что его бывший одноклубник, а ныне наставник «Дерби Каунти» является наилучшим претендентом на пост главного тренера лондонского клуба.

После такого сезона с «Дерби» и с учетом трансферного бана для «Челси» не существует более подготовленного человека, чем Фрэнк. Это идеальный момент и для него, и для клуба.

Фрэнк рвался к успеху с первого дня в «Челси», несмотря на давление. Он никогда от него не бежал. Он наслаждался давлением и в итоге стал величайшим игроком «Челси». Не думаю, что болельщики будут тревожить Фрэнка. Они его любят. Лэмпс - легенда, и теперь настал подходящий момент, чтобы вернуться домой.