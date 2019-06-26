Терри: «Для Лэмпарда настал подходящий момент, чтобы вернуться домой»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри считает, что его бывший одноклубник, а ныне наставник «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард является наилучшим претендентом на пост главного тренера лондонского клуба.
После такого сезона с «Дерби» и с учетом трансферного бана для «Челси» не существует более подготовленного человека, чем Фрэнк. Это идеальный момент и для него, и для клуба.
Фрэнк рвался к успеху с первого дня в «Челси», несмотря на давление. Он никогда от него не бежал. Он наслаждался давлением и в итоге стал величайшим игроком «Челси». Не думаю, что болельщики будут тревожить Фрэнка. Они его любят. Лэмпс - легенда, и теперь настал подходящий момент, чтобы вернуться домой.
Напомним, сам Терри остается ассистентом главного тренеры «Астон Виллы». Клуб вышел в Премьер-Лигу.
Как сказал один из фанов Челси...... там ждут не столько Фрэнка сколько и его помощника Джоди Морриса, Фрэнк это красивая витрина и Хайп, а Джоди это тот товар который за витриной, и который подготовил классную молодежь в футбольной академии челси,
но дадут ли им шанс дать дорогу воспитанникам, так как челси больше склонен к иностранным игрокам, за счет которых он чаще добивается успеха, в 99 году первый клуб на матч выставил в старте 11 иностранцев, и при помощи иностранных тренеров пробился в когорту ТОП клубов АПЛ. Фрэнк англичанин, а у них тенденция не брать англичанина тренером в большой клуб. Последний английски наставник в Челси который тренировал, был легенда шпор Гленн Ходдл, который с 93 по 96 годы был играющим тренером пенсов.
PS остаться в Дерби, в Челси всегда успеет, хотя да наверно сейчас такой выпадет шанс.
Как сказал один из фанов Челси...... там ждут не столько Фрэнка сколько и его помощника Джоди Морриса, Фрэнк это красивая витрина и Хайп, а Джоди это тот товар который за витриной, и который подготовил классную молодежь в футбольной академии челси,
но дадут ли им шанс дать дорогу воспитанникам, так как челси больше склонен к иностранным игрокам, за счет которых он чаще добивается успеха, в 99 году первый клуб на матч выставил в старте 11 иностранцев, и при помощи иностранных тренеров пробился в когорту ТОП клубов АПЛ. Фрэнк англичанин, а у них тенденция не брать англичанина тренером в большой клуб. Последний английски наставник в Челси который тренировал, был легенда шпор Гленн Ходдл, который с 93 по 96 годы был играющим тренером пенсов.
PS остаться в Дерби, в Челси всегда успеет, хотя да наверно сейчас такой выпадет шанс.