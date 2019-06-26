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Терри: «Для Лэмпарда настал подходящий момент, чтобы вернуться домой»

сегодня, 20:26

Бывший капитан «Челси» Джон Терри считает, что его бывший одноклубник, а ныне наставник «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард является наилучшим претендентом на пост главного тренера лондонского клуба.

После такого сезона с «Дерби» и с учетом трансферного бана для «Челси» не существует более подготовленного человека, чем Фрэнк. Это идеальный момент и для него, и для клуба.

Фрэнк рвался к успеху с первого дня в «Челси», несмотря на давление. Он никогда от него не бежал. Он наслаждался давлением и в итоге стал величайшим игроком «Челси». Не думаю, что болельщики будут тревожить Фрэнка. Они его любят. Лэмпс - легенда, и теперь настал подходящий момент, чтобы вернуться домой.

Напомним, сам Терри остается ассистентом главного тренеры «Астон Виллы». Клуб вышел в Премьер-Лигу.

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Все комментарии
Bavaria_N
Bavaria_N ответил DXTK
   251 / 661
сегодня в 21:12
не смотря на его легендарность в Челси - это его второй дом, первым и единственным верным остается ВХ Юнайтед, клуб который ему дал футбольное образование и дорогу в большой футбол, надеюсь Фрэнк это помнит. Как сказал один из фанов Челси...... там ждут не столько Фрэнка сколько и его помощника Джоди Морриса, Фрэнк это красивая витрина и Хайп, а Джоди это тот товар который за витриной, и который подготовил классную молодежь в футбольной академии челси, но дадут ли им шанс дать дорогу воспитанникам, так как челси больше склонен к иностранным игрокам, за счет которых он чаще добивается успеха, в 99 году первый клуб на матч выставил в старте 11 иностранцев, и при помощи иностранных тренеров пробился в когорту ТОП клубов АПЛ. Фрэнк англичанин, а у них тенденция не брать англичанина тренером в большой клуб. Последний английски наставник в Челси который тренировал, был легенда шпор Гленн Ходдл, который с 93 по 96 годы был играющим тренером пенсов. PS остаться в Дерби, в Челси всегда успеет, хотя да наверно сейчас такой выпадет шанс.
уровень лэмпарда чемпионшип. физрук. который был нулевым как игрок. таким же будет и тренером.
DXTK
DXTK
   230 / 661
сегодня в 21:07
не смотря на его легендарность в Челси - это его второй дом, первым и единственным верным остается ВХ Юнайтед, клуб который ему дал футбольное образование и дорогу в большой футбол, надеюсь Фрэнк это помнит.

Как сказал один из фанов Челси...... там ждут не столько Фрэнка сколько и его помощника Джоди Морриса, Фрэнк это красивая витрина и Хайп, а Джоди это тот товар который за витриной, и который подготовил классную молодежь в футбольной академии челси,

но дадут ли им шанс дать дорогу воспитанникам, так как челси больше склонен к иностранным игрокам, за счет которых он чаще добивается успеха, в 99 году первый клуб на матч выставил в старте 11 иностранцев, и при помощи иностранных тренеров пробился в когорту ТОП клубов АПЛ. Фрэнк англичанин, а у них тенденция не брать англичанина тренером в большой клуб. Последний английски наставник в Челси который тренировал, был легенда шпор Гленн Ходдл, который с 93 по 96 годы был играющим тренером пенсов.

PS остаться в Дерби, в Челси всегда успеет, хотя да наверно сейчас такой выпадет шанс.
КЭТиК
КЭТиК
   97 / 661
сегодня в 21:01
Может и повезет: станет звездным тренером.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   102 / 661
сегодня в 21:01
Дерзай!
АС35
АС35
   3 / 661
сегодня в 20:58
Удачи, Фрэнк Лэмпард!
cska plus
cska plus
   2 / 661
сегодня в 20:48
Важно, чтобы дома не гостем был.
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