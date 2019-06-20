Игроки сборной Зимбабве могут бойкотировать Кубок Африки из-за долгов

вчера, 23:19

Игроки сборной Зимбабве рассматривают возможность бойкота своего стартового матча на Кубке Африки против Египта из-за долгов перед футболистами со стороны местной Федерации футбола. Чиновники обещали выплатить игрокам премии за попадание на турнир, но до сих пор этого не сделали.

Сообщается, что несколько игроков национальной команды отказываются тренироваться, а некоторые якобы уже даже купили билет на самолет домой.

В Федерации футбола Зимбабве заявили о переговорах с футболистами.