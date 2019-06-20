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Игроки сборной Зимбабве могут бойкотировать Кубок Африки из-за долгов

вчера, 23:19
ЕгипетЛоготип футбольный клуб Египет-:-Логотип футбольный клуб ЗимбабвеЗимбабве23:00 Не начался

Игроки сборной Зимбабве рассматривают возможность бойкота своего стартового матча на Кубке Африки против Египта из-за долгов перед футболистами со стороны местной Федерации футбола. Чиновники обещали выплатить игрокам премии за попадание на турнир, но до сих пор этого не сделали.

Сообщается, что несколько игроков национальной команды отказываются тренироваться, а некоторые якобы уже даже купили билет на самолет домой. 

В Федерации футбола Зимбабве заявили о переговорах с футболистами.

Сборная Зимбабве на КАН попала в группу А вместе с Египтом, Угандой и ДР Конго. 109-я команда рейтинга ФИФА должна принять участие в своем четвертом Кубке Африки. При этом зимбабвийцы еще никогда не преодолевали групповой этап на данном турнире.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   71 / 700
вчера в 23:56
Долги это плохо.
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 700
вчера в 23:31
кошмар,а у нас дзюбам по 3 млн платят за два гола весной
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