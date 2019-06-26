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Андреа Романьоли: «Вперед, „Спартак“!»

сегодня, 16:07

Голкипер «Ромы» Андреа Романьоли в ближайшее время официально станет игроком «Спартака».

20-летний футболист уже успел выложить в своём «инстаграме» фотографию с домашнего стадиона «красно-белых» «Открытие Арены».

Новый дом, новая команда, новое приключение. Этот момент пришёл… Вперёд, «Спартак»!

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 652
сегодня в 18:29
Мне жаль макаронника, мог бы с Каррерой посоветоваться, судьба.
RIR68
RIR68
   378 / 652
сегодня в 18:25
в Роме был Романьоли, в спартаке будет свиньоли)
Miaf
Miaf
   176 / 652
сегодня в 18:11
Спартак- лучшая команда России, не подведи нас.
Boxert
Boxert
   99 / 652
сегодня в 17:42
Много таких крикунов у свиней было, где они?
Jum13
Jum13
   32 / 652
сегодня в 17:17
Покажите парню пару-тройку из последних квалификаций свиней - пусть поймёт полный объём своих "новых приключений" )))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   60 / 652
сегодня в 17:14
))))))))))))))))
13 RUS
13 RUS
   314 / 652
сегодня в 17:10
Еще одного клоуна взяли
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   33 / 652
сегодня в 16:51
Не успел Романьоли приехать его сразу же отправили в ФНЛ.
Романьоли из пердива - спартак вперёд. бу га га.
МапС
МапС
   121 / 652
сегодня в 16:37
Вперёд, Спартак !!!
На матч с ивановским Текстилем всяко приду! Посмотрим, что за фрукт.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   24 / 652
сегодня в 16:24
Наверняка новое посмешище ФК Свиньи.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   86 / 652
сегодня в 16:14
КТО ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ БАНЩИК В СПАРТАКЕ - ЗЫЛУИШ ИЛИ ГУЛИЕВ ?

ГЫ-ГЫ
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10
   85 / 652
сегодня в 16:09
Романьоли когда-нибудь видел шарфопад?
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