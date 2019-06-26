Андреа Романьоли: «Вперед, „Спартак“!»

Голкипер «Ромы» Андреа Романьоли в ближайшее время официально станет игроком «Спартака».
20-летний футболист уже успел выложить в своём «инстаграме» фотографию с домашнего стадиона «красно-белых» «Открытие Арены».
Новый дом, новая команда, новое приключение. Этот момент пришёл… Вперёд, «Спартак»!
Романьоли из пердива - спартак вперёд. бу га га.
Романьоли из пердива - спартак вперёд. бу га га.
На матч с ивановским Текстилем всяко приду! Посмотрим, что за фрукт.
На матч с ивановским Текстилем всяко приду! Посмотрим, что за фрукт.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ