«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои «Баварии» за 22,5 млн фунтов

«Челси» отказался продавать полузащитника Каллума Хадсона-Одои «Баварии» за 22,5 млн фунтов стерлингов. Лондонцы дали понять, что они не намерены расставаться с 18-летним хавбеком этим летом.
Напомним, что в это межсезонье «Челси» покинул Эден Азар, перешедший в «Реал».
И не потому что он действительно столько стоит, а потому что сейчас именно за столько отдают молодых и суперпеспективных. Рынок неадекватен. Но мы должны этому придерживаться
И не потому что он действительно столько стоит, а потому что сейчас именно за столько отдают молодых и суперпеспективных. Рынок неадекватен. Но мы должны этому придерживаться