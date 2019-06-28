«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои «Баварии» за 22,5 млн фунтов

сегодня, 20:22

«Челси» отказался продавать полузащитника «Баварии» за 22,5 млн фунтов стерлингов. Лондонцы дали понять, что они не намерены расставаться с 18-летним хавбеком этим летом.

Напомним, что в это межсезонье «Челси» покинул Эден Азар, перешедший в «Реал».