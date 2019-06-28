ГлавнаяНовости

«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои «Баварии» за 22,5 млн фунтов

сегодня, 20:22

«Челси» отказался продавать полузащитника Каллума Хадсона-Одои «Баварии» за 22,5 млн фунтов стерлингов. Лондонцы дали понять, что они не намерены расставаться с 18-летним хавбеком этим летом.

Напомним, что в это межсезонье «Челси» покинул Эден Азар, перешедший в «Реал».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Рома» хочет заполучить Д’Амброзио
Сегодня, 21:38 Комментарии0
Слухи«Фиорентина» близка к покупке Беннасера, которым интересуется «Спартак»
Сегодня, 20:50 Комментарии10
СлухиНесколько итальянских клубов заинтересованы в услугах форварда «Наполи»
Сегодня, 20:28 Комментарии1
СлухиБэйл, вероятнее всего, останется в «Реале» на следующий сезон
Сегодня, 19:39 Комментарии20
После Буффона. ПСЖ отчаянно ищет супергероя
Сегодня, 19:30Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии1
Слухи«Арсенал» предложил Озила турецким клубам
Сегодня, 19:06 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил ROMA DROGBA
   322 / 652
сегодня в 21:36
Смешно. Его цена 100 минимум. И не потому что он действительно столько стоит, а потому что сейчас именно за столько отдают молодых и суперпеспективных. Рынок неадекватен. Но мы должны этому придерживаться
100 лямов он точно не стоит.как и 22.5. истина где то посередине. 40-50 потолок.
Эллочка
Эллочка ответил dzvinka
   265 / 652
сегодня в 21:30
бавария, п**** свою лапшу клеить всяким молодым "гетсам" и "хумельсам" из условных хоффенхаймов и аусбургов))) любители халявы убивающие собственную лигу мошенническими фри-трансферами.
    dzvinka
    dzvinka
       32 / 652
    сегодня в 21:23
    бавария, п**** свою лапшу клеить всяким молодым "гетсам" и "хумельсам" из условных хоффенхаймов и аусбургов))) любители халявы убивающие собственную лигу мошенническими фри-трансферами.
    КЭТиК
    КЭТиК
       91 / 652
    сегодня в 21:15
    Можно получить в два раза больше.
    311
    311
       30 / 652
    сегодня в 21:09
    За 22,5 ляма могут за одноногого Абелардо побороться!)
    Эллочка
    Эллочка ответил ROMA DROGBA
       265 / 652
    сегодня в 21:08
    Смешно. Его цена 100 минимум. И не потому что он действительно столько стоит, а потому что сейчас именно за столько отдают молодых и суперпеспективных. Рынок неадекватен. Но мы должны этому придерживаться
    распиареный зулус он
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
       228 / 652
    сегодня в 20:34
    Смешно. Его цена 100 минимум.
    И не потому что он действительно столько стоит, а потому что сейчас именно за столько отдают молодых и суперпеспективных. Рынок неадекватен. Но мы должны этому придерживаться
    Artuom
    Artuom
       54 / 652
    сегодня в 20:29
    Реально думали за 20 лямов фунтов при современных ценах купить??? Да ещё и у Челси, с их баном и уходом Азара???
    Эллочка
    Эллочка
       265 / 652
    сегодня в 20:27
    германские жыды хотели по дешовке урвать перспиктивного зулуса но нарвались на жыда
    борька
    борька
       65 / 652
    сегодня в 20:26
    На скамейке запасных закиснет парень,
    Bavaria_N
    Bavaria_N
       217 / 652
    сегодня в 20:26
    поломаного зулуса нам ещё не хватало. лучше сане купить или асенсио спасти из реалк
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100