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Кадыров - Глушакову: «Добро пожаловать в Грозный!»

29 июня 2019, 10:45

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал переход в «Ахмат» полузащитника Дениса Глушакова.

Дорогие друзья! Летнее межсезонье в футболе — период трансферов. Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб «Ахмат» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова. Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольётся в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач. Денис обещал сделать для этого всё от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «Ахмат». Добро пожаловать в Грозный!

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   88 / 686
29 июня в 21:56
Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист.

Ха, ха, ха.
Insanely cool
Insanely cool
   237 / 686
29 июня в 13:31
Кадыров этот текст даже вслух не сможет прочитать, не то что написать по-русски
nautilus163
nautilus163
   571 / 686
29 июня в 13:22
Что пристали к человеку? В Спартаке играть не давали, высмеивали, ругали всякими гадкими словами. Игрок перешёл в другой клуб. Он профессионал. Неплохой и опытный игрок! Востребованный. Сейчас то что от него хотите? Пусть играет в Ахмате, да хоть в Крузейро. Он зарабатывает себе на жизнь игрой, при чем тут предательство? Сидеть в запасе и слушать ваши бредни, ждать своего часа...... Нафига ему это надо? В Грозном будет играть, получать приличные деньги и еще много крови попьет своей игрой бывшему клубу. Ну и правильно! А вы как хотели?
борька
борька
   79 / 686
29 июня в 12:34
Кадыров умница! Теперь переведи Кокорина и Мамаева в свои колонии и пусть ребята тренируются, а затем они отблагодарят игрой!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   37 / 686
29 июня в 12:29
Банькой там особо не побалуешься.
МКС
МКС
   22 / 686
29 июня в 11:29
Иуда предал Локо

Предал Спартак

Очередь за чехами
cska1948
cska1948
   61 / 686
29 июня в 11:08
Кадыров - Глушакову: «Добро пожаловать в Грозный!» и тихо добавил: "У меня НЕ забалуешь!"
karnager
karnager
   265 / 686
29 июня в 10:52
Кадыров у Путина и деньги на Глушакова теперь будет просить... Да... В очередной раз подтверждается, что каким бы гадким ты не был в жизни (с семьей), каким не был бы негодяем в обществе (для болельщиков), всегда найдётся тот, кто тебя поддержит...

Даже военных Третьего Рейха после войны поддерживали в странах латинской Америки, а тут всего лишь Глушаков... Надеюсь, свист с трибун будет на каждом домашнем и гостевом матче!

Даёшь новый хештег ШкураГлушаков
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 10:48
Предавший однажды предаст и второй раз.
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 10:48
Потом либо локти кусать или револьвер доставать.
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