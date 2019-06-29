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Агент: «Шарлия подписал контракт с ЦСКА»

29 июня 2019, 16:38

Вукмил Вукмирица, агент хорватского защитника Звонимира Шарлии, подтвердил, что его клиент уже подписал контракт с ЦСКА.

Шарлия теперь - игрок ЦСКА. Контракт был подписан в четверг после игры с «Краснодаром».

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Все комментарии
Albertinos
Albertinos
   148 / 686
29 июня в 18:48
Welcome to CSKA!
serh62
serh62
   264 / 686
29 июня в 18:47
ЦСКА не покупает псевдозвезд...ЦСКА сам делает неизвестных ребят Футболистами..
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 17:50
Добро пожаловать в великую армейскую семью.
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
29 июня в 17:23
Удачи парню, надеюсь, закрепится в составе и Гинер его выкупит.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   240 / 686
29 июня в 17:08
Добро пожаловать в самый титулованный клуб России ЦСКА!
Великолепный
Великолепный
   23 / 686
29 июня в 17:05
Гинер красавец!
ЛенеКиевскому надо поучиться
как вести дела в клубе.
Живанильда
Живанильда
   219 / 686
29 июня в 16:42
зачем коням этот грузин.
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