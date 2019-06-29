Агент: «Шарлия подписал контракт с ЦСКА»

Вукмил Вукмирица, агент хорватского защитника Звонимира Шарлии, подтвердил, что его клиент уже подписал контракт с ЦСКА.
Шарлия теперь - игрок ЦСКА. Контракт был подписан в четверг после игры с «Краснодаром».
Вукмил Вукмирица, агент хорватского защитника Звонимира Шарлии, подтвердил, что его клиент уже подписал контракт с ЦСКА.
Шарлия теперь - игрок ЦСКА. Контракт был подписан в четверг после игры с «Краснодаром».
ЛенеКиевскому надо поучиться
как вести дела в клубе.
ЛенеКиевскому надо поучиться
как вести дела в клубе.