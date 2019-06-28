Стали известны условия контракта Буффона с «Ювентусом»

сегодня, 21:12

Голкипер близок к возвращению в «Ювентус». Ожидается, что игрок подпишет с туринским клубом однолетнее соглашение.

В контракте Буффона с «Ювентусом» будет присутствовать пункт, по которому вратарь сыграет минимум 10 матчей за сезон - восемь в Серии А и два в Лиге чемпионов.