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Стали известны условия контракта Буффона с «Ювентусом»

сегодня, 21:12

Голкипер Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в «Ювентус». Ожидается, что игрок подпишет с туринским клубом однолетнее соглашение.

В контракте Буффона с «Ювентусом» будет присутствовать пункт, по которому вратарь сыграет минимум 10 матчей за сезон - восемь в Серии А и два в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
АС35
АС35 ответил Капитан Врунгель
   6 / 652
сегодня в 22:04
Сразу вспомнилось как в последнем матче за Ювентус Буффона заменили пораньше, чтобы он обошёл весь стадион по периметру и попрощался с болельщиками. Было много слёз с обеих сторон, а камера с трансляции куда чаще показывала этот процесс, чем саму игру. Мне тогда казалось, что какая-то часть футбола навсегда уходит в прошлое... Сейчас эти метания Буффона вызывают недоумение. Нужно было делать как Пирло - уходя уходи, но Буффон начал просто чудить. Похоже, он не представляет чем заниматься без игры.
Лучшее прощание, лучший уход, который, когда-либо видел, мороз по коже, слёзы на глазах болельщиков, которые присутствуют на стадионе. Дрожащий голос Тамары Гвердцители придаёт необычайную пикантность происходящему на стадионе. Стихи-Юрий Рыбчинский, приурочены именно этому торжественному событию.
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил cevin cigan
   22 / 652
сегодня в 21:41
Пусть Князь станет бухгалтером Буффа!!!!!!!!(Костя-шучу)
Князь не сможет бухгалтером подработать, он нынче в беспредел ушёл, судебно-правовой системе вызов бросил. А против системы ещё никто не устоял :)
Эллочка
Эллочка ответил juvenale
   265 / 652
сегодня в 21:36
кто ты такой чтобы его критиковать?
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель
       22 / 652
    сегодня в 21:35
    Сразу вспомнилось как в последнем матче за Ювентус Буффона заменили пораньше, чтобы он обошёл весь стадион по периметру и попрощался с болельщиками. Было много слёз с обеих сторон, а камера с трансляции куда чаще показывала этот процесс, чем саму игру. Мне тогда казалось, что какая-то часть футбола навсегда уходит в прошлое...
    Сейчас эти метания Буффона вызывают недоумение. Нужно было делать как Пирло - уходя уходи, но Буффон начал просто чудить. Похоже, он не представляет чем заниматься без игры.
    juvenale
    juvenale
       50 / 652
    сегодня в 21:31
    Поражают эксперты в комментах)))По сути Юве возвращает дядьку в раздевалку,после ухода Барцальи,это +,да и Перин, как второй вратарь вообще не убедил,а Джиджи норм будет
    juvenale
    juvenale
       50 / 652
    сегодня в 21:30
    Хочет побить рекорд Мальдини по проведенным матчам в чемпионате,как раз 8 нужно
    АС35
    АС35
       6 / 652
    сегодня в 21:30
    Дурью мается Буффон...
    juvenale
    juvenale ответил dzvinka
       50 / 652
    сегодня в 21:29
    во что превратился буффон... в жалкого дядю выторговывающего игры в составе, присмыкающегося то тут то там, фоткающегося со всякими петухами, и все это несмотря на солидный "пенсионный" возраст... я жутко и безвозвратно разочарован... уже давно, тенденция ведь прослеживалась. тьху. хочется лишь спросить... а то что он орал Оливеру тогда не стоило ли спросить самого себя сперва?!
    кто ты такой чтобы его критиковать?
    dzvinka
    dzvinka
       32 / 652
    сегодня в 21:27
    во что превратился буффон... в жалкого дядю выторговывающего игры в составе, присмыкающегося то тут то там, фоткающегося со всякими петухами, и все это несмотря на солидный "пенсионный" возраст... я жутко и безвозвратно разочарован... уже давно, тенденция ведь прослеживалась. тьху. хочется лишь спросить... а то что он орал Оливеру тогда не стоило ли спросить самого себя сперва?!
    cevin cigan
    cevin cigan
       31 / 652
    сегодня в 21:25
    Пусть Князь станет бухгалтером Буффа!!!!!!!!(Костя-шучу)
    starche
    starche
       179 / 652
    сегодня в 21:20
    Не верю!
    Эллочка
    Эллочка
       265 / 652
    сегодня в 21:17
    гуфон к позору стремиться
    cska plus
    cska plus
       2 / 652
    сегодня в 21:16
    Зачем было уходить.
    ДСА
    ДСА
       100 / 652
    сегодня в 21:14
    Нормальные условия.
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