Агент: «Не считаю уход Буффона в ПСЖ предательством»

Сильвано Мартина, агент вратаря Джанлуиджи Буффона, прокомментировал возвращение своего клиента в «Ювентус».
У Буффона было много предложений - из АПЛ и других больших клубов. Я не говорю о названиях команд, это не в моем стиле, но, я думаю, вы и сами всё поймете.
Буффон всегда делал выбор сердцем, а не кошельком. Его возвращение в «Юве» можно сравнить с возвращением домой мужа, которому не терпится обнять свою жену.
Не считаю уход Джиджи в ПСЖ предательством. Он не перешел в итальянский клуб. Всё случилось мгновенно. Как его агент, я попросил принять это как благо и подумать о том, что переход в ПСЖ обеспечит комфортную жизнь для всей его большой семьи.
Буффон всегда делал выбор сердцем, а не кошельком.
что переход в ПСЖ обеспечит комфортную жизнь для всей его большой семьи.
Буффон всегда делал выбор сердцем, а не кошельком.
что переход в ПСЖ обеспечит комфортную жизнь для всей его большой семьи.