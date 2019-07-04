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Агент: «Не считаю уход Буффона в ПСЖ предательством»

сегодня, 15:30

Сильвано Мартина, агент вратаря Джанлуиджи Буффона, прокомментировал возвращение своего клиента в «Ювентус».

У Буффона было много предложений - из АПЛ и других больших клубов. Я не говорю о названиях команд, это не в моем стиле, но, я думаю, вы и сами всё поймете. 

Буффон всегда делал выбор сердцем, а не кошельком. Его возвращение в «Юве» можно сравнить с возвращением домой мужа, которому не терпится обнять свою жену.

Не считаю уход Джиджи в ПСЖ предательством. Он не перешел в итальянский клуб. Всё случилось мгновенно.  Как его агент, я попросил принять это как благо и подумать о том, что переход в ПСЖ обеспечит комфортную жизнь для всей его большой семьи.

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Все комментарии
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций
   124 / 694
сегодня в 15:33
сам себе противоречит:
Буффон всегда делал выбор сердцем, а не кошельком.
что переход в ПСЖ обеспечит комфортную жизнь для всей его большой семьи.
STVA 1
STVA 1
   30 / 694
сегодня в 15:32
В командировке был )))
ДСА
ДСА
   187 / 694
сегодня в 15:32
Тут скорее Ювентус отправил его в отставку.
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