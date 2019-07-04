Агент: «Не считаю уход Буффона в ПСЖ предательством»

Сильвано Мартина, агент вратаря , прокомментировал возвращение своего клиента в «Ювентус».

У Буффона было много предложений - из АПЛ и других больших клубов. Я не говорю о названиях команд, это не в моем стиле, но, я думаю, вы и сами всё поймете.

Буффон всегда делал выбор сердцем, а не кошельком. Его возвращение в «Юве» можно сравнить с возвращением домой мужа, которому не терпится обнять свою жену.