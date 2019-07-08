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Маркиньос: «Месси молчал о коррупции, когда судьи ошибались в его пользу»

сегодня, 16:02
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия2 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Защитник сборной Бразилии Маркиньос остался недоволен скандальными высказываниями капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Все футболисты восхищаются Месси, но его слова расстраивают. Он никогда не говорил о коррупции, когда судьи допускали ошибки в пользу «Барселоны» или сборной Аргентины. Нужно уметь проигрывать.

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Все комментарии
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   88 / 735
сегодня в 17:44
Тем кто смотрел этот кубок глазами а не тем местом на котором сидит, тоже было видно что судьи свистят хозяевам турнира. Речь не только о игре с Аргентиной.
Камелошка
Камелошка
   106 / 735
сегодня в 17:44
Ткнул гнома носом в его же 77
112910415
112910415
   37 / 735
сегодня в 17:44
коррупция есть или нет вне зависимости от того, кто и когда про неё говорит
League1
League1
   65 / 735
сегодня в 17:43
Сказано уже много. Пора подытожить, меси - это позор футбола.
Камелошка
Камелошка ответил амурец
   106 / 735
сегодня в 17:41
Месси игрок то не плохой, только вот ведёт себя как девочка обидчивая
только ссыца и глухой
25процентный клоун
25процентный клоун ответил da da da 1
   2 / 735
сегодня в 17:35
Ну нет, в эти детали меня не втягивай, эти матчи дажевспоминатт не охота, там минимут пять ошибок в пользу барсы было от айтекина, про эверебе смешно, там тоже все более чем очевидно
sir_Alex
sir_Alex
   25 / 735
сегодня в 17:28
Только ленивый не пнул гнома)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   18 / 735
сегодня в 17:24
Как организовывать товарищеские матчи в поддержку больных детей и с них 90% себе присваивать, так тут Месси первый.

Как собрать объедки со свадьбы и отдать их нищим и на этом пиариться, а в это время гонять сотни миллионов долларов через оффшоры, чтобы налоговые ограны Испании недополучили десятки миллионов долларов, которые пошли бы на больницы и т.п. - так тут Месси герой.

Как выигрывать после нырков ведущего дельфина мира Суареса и маэстро Бускетса, так это норма.

Как гордо стоять с ЗМ, который должен был достаться Снейдеру - не вопрос, Месси стерпит.

А как Месси обидели, так сразу все вокруг плохие стали.))

Лицемер 80-го уровня.
da da da 1
da da da 1 ответил 25процентный клоун
   314 / 735
сегодня в 17:07
Так весь мир видел позор айтекина
я и спрашиваю,в чем конкретно?ну да,пенка на Суареса скорее и не было,но как это отменяет еще 4(5 с учетом последнего гола Роберто) до этого пропущенных голов?
в 2009 разве Эвребе забил гол на последней минуте играя в меньшинстве?
разве судья виноват в матче с Арсеналом в 2011 где их якобы засудили удалив(2 ЖК) РВП,при том что Арсенал тогда через половину поле Барселоны не проходил?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил da da da 1
   2 / 735
сегодня в 17:03
Так весь мир видел позор айтекина
da da da 1
da da da 1 ответил 25процентный клоун
   314 / 735
сегодня в 17:02
А что же тогда слелать с теми темнокожими ливерпульскими ноунэймами, которые четыре банки на энфилде затолкали безнадеге гранатовой?)))
ничего,Ливепуль выиграл по делу в том матче.

а вот Маркиньос одновременно критикуя "наезжает" на Месси,Барселону и УЕФА по сути.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил da da da 1
   2 / 735
сегодня в 16:54
    da da da 1
    da da da 1 ответил Drakulа
       314 / 735
    сегодня в 16:52
    Даже Маркньос признал очевидное,почему гормон молчит,Когда банда айтекинов и эвребе творит бесчинства..
    а что конкретно сделали Айтекин и Эвербе?
    Drakulа
    Drakulа
    сегодня в 16:45
    Даже Маркньос признал очевидное,почему гормон молчит,Когда банда айтекинов и эвребе творит бесчинства..
    League1
    League1
       65 / 735
    сегодня в 16:43
    Вот-вот. В том то и дело, что когда ошибаются в пользу каталонского мешка, то меська с радостью бежит исполнять пенальти и штрафные, с радостью бежит забивать гол в большинстве после несправедливых удалений соперников. А тут смотрите-ка, обидели маленького, судили не в его пользу, про коррупцию заговорил...
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
       193 / 735
    сегодня в 16:38
    Месси подорвал не одно гузло , хотя лучше бы промолчал . Лицемерный борец за справедливость )))
    da da da 1
    da da da 1
       314 / 735
    сегодня в 16:33
    Маркиньоса за такие слова либо посадить на 3 года,либо дисквалифицировать пожизненно.
    Nazi
    Nazi
       479 / 735
    сегодня в 16:31
    Где же был лейси справедливый когда айтекин творил "величайший камбек в истории"? Позорный чел..
    амурец
    амурец
       39 / 735
    сегодня в 16:30
    Месси игрок то не плохой, только вот ведёт себя как девочка обидчивая
    Y.N.W.A.
    Y.N.W.A.
       130 / 735
    сегодня в 16:20
    Все по делу сказал.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Капитан Врунгель
       9 / 735
    сегодня в 16:15
    Есть очень хорошая пословица, которая точно характеризует Месси: лучше молчать и слыть дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
    Вот Маркиньос и заговорил!!!......и развеял все сомнения!!!
    Шишанутый
    Шишанутый
       27 / 735
    сегодня в 16:15
    Месська совсем скатился. Как человек он не когда хорошим не был а теперь еще и как игрок сдулся. Даже другие футболисты его уважать перестали.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       24 / 735
    сегодня в 16:13
    После того как аргентинцы влетели Колумбии и ничьей с Парагваем - первое что пришло на ум любому болельщику "Наверно коррупция".....)))
    пеналдус необыкновенный
    пеналдус необыкновенный
       269 / 735
    сегодня в 16:07
    ну так если какой то маркиньос такой грамотный как и его тренеришка так че вы комментируете его действия рыло в пуху и начинают коменты какие то давать выйграли и молодцы нет надо свои 5 копеек вставить пусть с меськой разбирается камнебол литрбол или еще там какие то болы вы куда лезете умники!!! а лезут надо же чтобы народ узнал кто такой маркиньос
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель
       17 / 735
    сегодня в 16:05
    Есть очень хорошая пословица, которая точно характеризует Месси: лучше молчать и слыть дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
    ДСА
    ДСА
       195 / 735
    сегодня в 16:04
    Переговоры судей все же хотелось бы услышать.
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