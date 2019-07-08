Маркиньос: «Месси молчал о коррупции, когда судьи ошибались в его пользу»

Защитник сборной Бразилии Маркиньос остался недоволен скандальными высказываниями капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.
Все футболисты восхищаются Месси, но его слова расстраивают. Он никогда не говорил о коррупции, когда судьи допускали ошибки в пользу «Барселоны» или сборной Аргентины. Нужно уметь проигрывать.
Как собрать объедки со свадьбы и отдать их нищим и на этом пиариться, а в это время гонять сотни миллионов долларов через оффшоры, чтобы налоговые ограны Испании недополучили десятки миллионов долларов, которые пошли бы на больницы и т.п. - так тут Месси герой.
Как выигрывать после нырков ведущего дельфина мира Суареса и маэстро Бускетса, так это норма.
Как гордо стоять с ЗМ, который должен был достаться Снейдеру - не вопрос, Месси стерпит.
А как Месси обидели, так сразу все вокруг плохие стали.))
Лицемер 80-го уровня.
Как собрать объедки со свадьбы и отдать их нищим и на этом пиариться, а в это время гонять сотни миллионов долларов через оффшоры, чтобы налоговые ограны Испании недополучили десятки миллионов долларов, которые пошли бы на больницы и т.п. - так тут Месси герой.
Как выигрывать после нырков ведущего дельфина мира Суареса и маэстро Бускетса, так это норма.
Как гордо стоять с ЗМ, который должен был достаться Снейдеру - не вопрос, Месси стерпит.
А как Месси обидели, так сразу все вокруг плохие стали.))
Лицемер 80-го уровня.
в 2009 разве Эвребе забил гол на последней минуте играя в меньшинстве?
разве судья виноват в матче с Арсеналом в 2011 где их якобы засудили удалив(2 ЖК) РВП,при том что Арсенал тогда через половину поле Барселоны не проходил?
в 2009 разве Эвребе забил гол на последней минуте играя в меньшинстве?
разве судья виноват в матче с Арсеналом в 2011 где их якобы засудили удалив(2 ЖК) РВП,при том что Арсенал тогда через половину поле Барселоны не проходил?
а вот Маркиньос одновременно критикуя "наезжает" на Месси,Барселону и УЕФА по сути.
а вот Маркиньос одновременно критикуя "наезжает" на Месси,Барселону и УЕФА по сути.