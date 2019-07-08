Маркиньос: «Месси молчал о коррупции, когда судьи ошибались в его пользу»

Защитник сборной Бразилии Маркиньос остался недоволен скандальными высказываниями капитана сборной Аргентины .

Все футболисты восхищаются Месси, но его слова расстраивают. Он никогда не говорил о коррупции, когда судьи допускали ошибки в пользу «Барселоны» или сборной Аргентины. Нужно уметь проигрывать.