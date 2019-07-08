«Рубин» попрощался с Суторминым, показав его «богатую» историю в клубе

Пресс-служба «Рубина» с юмором отнеслась к переходу полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит» и показала его путь в казанском клубе.
25-летний футболист провел в «Рубине» полторы недели.
Спасибо за всё, Алексей! 😝 pic.twitter.com/jVQzli1PL3— «Рубин» Казань (@fcrk) 8 июля 2019 г.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ya4V9yhngZA
стыдно за зенит
стыдно за зенит
Сегодня 20:58
Рубин купил его за 2 млн, продали Зениту за 7. Так кидаю Газпром.
Сам придумал или с майдана позвонили?
Сегодня 20:58
Рубин купил его за 2 млн, продали Зениту за 7. Так кидаю Газпром.
Сам придумал или с майдана позвонили?
ПОЗОР!
ПОЗОР!
🤣
🤣
просто клоунада с этим клубишком из болотного царства.
Вон Набибулину уже пинок под зад дают))))
Наигрался походу Эльмир в этом Феликом Клубишке)))))
просто клоунада с этим клубишком из болотного царства.
Вон Набибулину уже пинок под зад дают))))
Наигрался походу Эльмир в этом Феликом Клубишке)))))