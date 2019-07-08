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«Рубин» попрощался с Суторминым, показав его «богатую» историю в клубе

сегодня, 20:38

Пресс-служба «Рубина» с юмором отнеслась к переходу полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит» и показала его путь в казанском клубе.

25-летний футболист провел в «Рубине» полторы недели.

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Все комментарии
andreika20133
andreika20133 ответил Аксинья
   269 / 737
сегодня в 22:00
Пора уже поводить чемпионат Газпрома по футболу - Оренбург, Уфа, Урал, Сочи, Волгарь, немецкие побратимы из Швальке и три команды от Зенита...
Жду когда из вас всё выльется. Вроде не дети. Очень опасно держать в себе столько зла.
Gunslinger
Gunslinger ответил Жарю Спартачей
   261 / 737
сегодня в 21:58
Точно нужно было идти в спартак там бы ему музей показали, с ветеранами водку бы попил, да речных окуней половил)
И про баню! Про баню не забудь!!! :)))
ziborock
ziborock
   6 / 737
сегодня в 21:57
Зенит это такая перевалочная база перед Сочи!)))
ziborock
ziborock
   6 / 737
сегодня в 21:55
Я уже со счета сбился сколько игроков Зенит купил у Рубина!)
mangoх12
mangoх12
   28 / 737
сегодня в 21:38
Болельщики Рубина в аэропорту проводили Сутормина

Союзник противников
Союзник противников
   94 / 737
сегодня в 21:32
Молодцы! С уходом напыщенного жульмана у татар здоровый юмор проснулся!
Faustello
Faustello
   7 / 737
сегодня в 21:25
Жаль, легенду клуба проводили ))
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Аксинья
   244 / 737
сегодня в 21:21
Пора уже поводить чемпионат Газпрома по футболу - Оренбург, Уфа, Урал, Сочи, Волгарь, немецкие побратимы из Швальке и три команды от Зенита...
Црвену Звезду ещё забыли, тоже деньги от Газпрома получает.
Жарю Спартачей
Жарю Спартачей ответил морозз
   199 / 737
сегодня в 21:16
Огромная зарплата, золотая раздвижная скамейка, возможность послать всех на по традиции в Пулково, пьяная езда по встречке, почётное звание бомж, возможность обняться с маразматиком Геной Орловым, познакомиться с легендой Зенита Заболотным...вот какие преференции у молодого Сутормина в супер клубе Зенит!
Точно нужно было идти в спартак там бы ему музей показали, с ветеранами водку бы попил, да речных окуней половил)
MAUS
MAUS
   213 / 737
сегодня в 21:09
и всё равно,
стыдно за зенит
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   265 / 737
сегодня в 21:08
    Glyba
    Glyba
       458 / 737
    сегодня в 21:06
      морозз
      морозз
         12 / 737
      сегодня в 21:04
      Огромная зарплата, золотая раздвижная скамейка, возможность послать всех на по традиции в Пулково, пьяная езда по встречке, почётное звание бомж, возможность обняться с маразматиком Геной Орловым, познакомиться с легендой Зенита Заболотным...вот какие преференции у молодого Сутормина в супер клубе Зенит!
      LOpp
      LOpp
         11 / 737
      сегодня в 20:58
      Рубин купил его за 2 млн, продали Зениту за 7. Так кидаю Газпром.
      Жарю Спартачей
      Жарю Спартачей
         199 / 737
      сегодня в 20:57
      Что поделать Лимит просит чтобы покупали таких игроков, и играли такие как Лунев) в хорошее время играют.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         1 / 737
      сегодня в 20:57
      Такие шуточки будете с кокориным шутить
      Аксинья
      Аксинья
         19 / 737
      сегодня в 20:56
      Пора уже поводить чемпионат Газпрома по футболу - Оренбург, Уфа, Урал, Сочи, Волгарь, немецкие побратимы из Швальке и три команды от Зенита...
      Begemott
      Begemott
         63 / 737
      сегодня в 20:55
      С пятого места просто льется.
      Морозовский
      Морозовский
         5 / 737
      сегодня в 20:54
      СТЫДНО ЗА ТАКИХ ФУТБОЛИСТОВ ВСЕМ, КРОМЕ "зЕНЬКИ" СЕМАКОВСКОЙ.
      MAUS
      MAUS
         213 / 737
      сегодня в 20:51
        Павел Амурский
        Павел Амурский
           76 / 737
        сегодня в 20:51
        Рубину нужно глубоко думать как не попасть в пердив в этом сезоне.
        MAUS
        MAUS
           213 / 737
        сегодня в 20:49
        надеюсь Казанцы наварились сполна на этом трансфере
        🤣
        11-и метровый
        11-и метровый
           49 / 737
        сегодня в 20:48
        Не рубину в его положении заниматься спектаклями подобного рода.
        MAUS
        MAUS
           213 / 737
        сегодня в 20:48
          BAHbKA BCTAHbKA
          BAHbKA BCTAHbKA
             112 / 737
          сегодня в 20:47
            Пепс
            Пепс
               166 / 737
            сегодня в 20:46
            Еще одна квадратная задница ....спасибо за фсе Сутормин !!!!!!!
            Питер Ман
            Питер Ман
               23 / 737
            сегодня в 20:38
            Скоро будут юморить в пердиве
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