Румменигге: «„Бавария“ готова приобрести еще одного футболиста топ-уровня»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о трансферной кампании клуба.

Сегодня у нас 8 июля, и я хотел бы напомнить, что трансферный рынок в этом году будет открыт до 2 сентября. Мы, и особенно Хасан Салихамиджич, работаем на трансферном рынке очень усердно и очень сосредоточенно. Хочу напомнить, что пока что не было объявлено о каких-либо крупных трансферах, так что так называемого эффекта домино еще не было. В футбольной Европе его ждут. У нас хорошая позиция и достаточно терпения. Часто мы оформляли поздние трансферы.

Я считаю, что на трансферном рынке очень важно работать с ясной головой и холодным сердцем, и в то же время очень сосредоточенно. Я понимаю тех, у кого не хватает терпения, и кто ожидает от «Баварии» больших трансферов. Я в свою очередь, после тех переговоров, что у нас были сегодня утром, совершенно спокоен. В итоге у нас будет команда, способная успешно выступать на всех трех турнирах. В этом году мы будем преследовать те же цели, что и всегда.

Для увеличения численности состава мы еще проведем несколько трансферов. Качества у нас уже достаточно, я хотел бы это еще раз подчеркнуть. Мы отдали одного футболиста основного состава, но приобрели топ-игроков Люка Эрнандеса и Бенжамена Павара. Больше нас не покинет не один игрок стартового состава. На данный момент мы инвестировали в составе 118 миллионов евро и на сегодняшний день это наш рекорд на трансферном рынке. Но мы еще не закончили. Мы в целом готовы приобрести еще одного футболиста топ-уровня.