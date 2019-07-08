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Румменигге: «„Бавария“ готова приобрести еще одного футболиста топ-уровня»

вчера, 23:55

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о трансферной кампании клуба.

Сегодня у нас 8 июля, и я хотел бы напомнить, что трансферный рынок в этом году будет открыт до 2 сентября. Мы, и особенно Хасан Салихамиджич, работаем на трансферном рынке очень усердно и очень сосредоточенно. Хочу напомнить, что пока что не было объявлено о каких-либо крупных трансферах, так что так называемого эффекта домино еще не было. В футбольной Европе его ждут. У нас хорошая позиция и достаточно терпения. Часто мы оформляли поздние трансферы.

Я считаю, что на трансферном рынке очень важно работать с ясной головой и холодным сердцем, и в то же время очень сосредоточенно. Я понимаю тех, у кого не хватает терпения, и кто ожидает от «Баварии» больших трансферов. Я в свою очередь, после тех переговоров, что у нас были сегодня утром, совершенно спокоен. В итоге у нас будет команда, способная успешно выступать на всех трех турнирах. В этом году мы будем преследовать те же цели, что и всегда.

Для увеличения численности состава мы еще проведем несколько трансферов. Качества у нас уже достаточно, я хотел бы это еще раз подчеркнуть. Мы отдали одного футболиста основного состава, но приобрели топ-игроков Люка Эрнандеса и Бенжамена Павара. Больше нас не покинет не один игрок стартового состава. На данный момент мы инвестировали в составе 118 миллионов евро и на сегодняшний день это наш рекорд на трансферном рынке. Но мы еще не закончили. Мы в целом готовы приобрести еще одного футболиста топ-уровня.

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Все комментарии
шyм
шyм
   223 / 737
сегодня в 00:55
Усиление необходимо, даже вон вратарь хочет уйти, как бы и на эту позицию не пришлось покупать
dzvinka
dzvinka
   25 / 737
сегодня в 00:54
кто, кто этот топарь, фри-трансфер из Хоффенхайма, или Шальке?)))
рус фан
рус фан
   143 / 737
сегодня в 00:48
Баварии нужно омолаживать состав, необходим топ игрок на фланг, второй форвард и центральный защитник.
Bavaria_M
Bavaria_M
   96 / 737
сегодня в 00:22
Фига с ясной головой, тогда ответь что было с зимы с хадсоном? Ща с сане и дамбой? Или все же это были утки? И кого же купить хотите? Нам нужен не один игрок, а как минимум еще 4
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   234 / 737
сегодня в 00:20
Пора бы уже.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   160 / 737
сегодня в 00:19
Раздербаньте боруссию опять , ради прикола )))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   17 / 737
сегодня в 00:16
Забыли сказать, что сейчас самый сезон заносов на левые счета перспективным футболистам Бундеслиги, чтобы они по традиции начинали отказываться подписывать со всеми контракты и, конечно, уходили бесплатно в "Баварию"))
Медив
Медив
   192 / 737
сегодня в 00:08
Опять сидят на ушах футболистов, чтобы те кинули свои клубы?
Novograd
Novograd
   419 / 737
сегодня в 00:05
Давай пацани я верю в пабеду лч
Novograd
Novograd
   419 / 737
сегодня в 00:04
Давай пацани я верю в пабеду лч
Сливки общества
Сливки общества
   246 / 737
сегодня в 00:01
Давайте-давайте.
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