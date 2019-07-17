Райола: «„Ювентус“ - самая подходящая команда для де Лигта»

Мино Райола, агент защитника «Аякса» Матийса де Лигта, прокомментировал грядущий переход 19-летнего футболиста в «Ювентус».

Вопрос не стоит в том, кто хотел его больше всего. Главное, что «Ювентус» - самая подходящая команда для де Лигта.

Для защитника важно переехать в Италию. Здесь он может стать лучшим в мире. Этот шаг был необходим для его карьеры. Безусловно, де Лигт - самый лучший молодой защитник. Теперь ему потребуется немного времени, чтобы доказать на новом уровне, что он лучший.

С точки зрения работоспособности и менталитета он даже превосходит Недведа. А в плане амбициозности напоминает мне Ибрагимовича.

Решение перейти в «Ювентус» было обдуманным. Оно принималось не за один день, это был долгий процесс.