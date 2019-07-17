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Райола: «„Ювентус“ - самая подходящая команда для де Лигта»

сегодня, 11:13

Мино Райола, агент защитника «Аякса» Матийса де Лигта, прокомментировал грядущий переход 19-летнего футболиста в «Ювентус».

Вопрос не стоит в том, кто хотел его больше всего. Главное, что «Ювентус» - самая подходящая команда для де Лигта.

Для защитника важно переехать в Италию. Здесь он может стать лучшим в мире. Этот шаг был необходим для его карьеры. Безусловно, де Лигт - самый лучший молодой защитник. Теперь ему потребуется немного времени, чтобы доказать на новом уровне, что он лучший.

С точки зрения работоспособности и менталитета он даже превосходит Недведа. А в плане амбициозности напоминает мне Ибрагимовича.

Решение перейти в «Ювентус» было обдуманным. Оно принималось не за один день, это был долгий процесс.

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juvenale
juvenale ответил Neymar 10
   71 / 809
сегодня в 21:46
ну , это уже когда он всерьез задумается о титуле ЛЧ) тогда и обдумает переход в Париж или Манчестер . а пока пусть в ювентусе на сассуолах и эмполях так сказать , наберется опыта и хорошенечко проголодается по большим победам ! )) защитник очень перспективный и если неоДИБАЛИтся за пару лет , то в турине он надолго не задержится , сомнений в этом нет .
какие там стадии у мешков в лч хаха и сколько еврокубков
Neymar 10
Neymar 10 ответил juvenale
   467 / 809
сегодня в 20:11
хахаха нужно было в катарское дрмо переходить))))
ну , это уже когда он всерьез задумается о титуле ЛЧ) тогда и обдумает переход в Париж или Манчестер . а пока пусть в ювентусе на сассуолах и эмполях так сказать , наберется опыта и хорошенечко проголодается по большим победам ! )) защитник очень перспективный и если неоДИБАЛИтся за пару лет , то в турине он надолго не задержится , сомнений в этом нет .
juvenale
juvenale ответил Neymar 10
   71 / 809
сегодня в 18:15
ну ничего , сперва насытиться трофеями сериАльными , потом парнишка захочет победы в ЛЧ и тут то ему урина в голову стукнет - не подходящий для этой цели клуб выбрал 😳 вот тут то и придётся прорабатывать план побега из лап туринской бабки ...
хахаха нужно было в катарское дрмо переходить))))
Ptaha91
Ptaha91 ответил Neymar 10
   400 / 809
сегодня в 15:33
ну ничего , сперва насытиться трофеями сериАльными , потом парнишка захочет победы в ЛЧ и тут то ему урина в голову стукнет - не подходящий для этой цели клуб выбрал 😳 вот тут то и придётся прорабатывать план побега из лап туринской бабки ...
сказал фанат ПСЖ и Сити )))))
Neymar 10
Neymar 10
   467 / 809
сегодня в 13:42
ну ничего , сперва насытиться трофеями сериАльными , потом парнишка захочет победы в ЛЧ и тут то ему урина в голову стукнет - не подходящий для этой цели клуб выбрал 😳 вот тут то и придётся прорабатывать план побега из лап туринской бабки ...
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   274 / 809
сегодня в 13:37
Этой жирной свинье кто- то верит ?
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   140 / 809
сегодня в 12:33
Конечно подходящий)))
Платит больше всех, а райоле чем больше, тем лучше)))
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   285 / 809
сегодня в 11:50
Наверное юве тебе 15 лямов отстегнули за него. Райола-жирная продажная гнилая крыса. Всем клубам, уважающим себя, не надо иметь дела с его клиентами, чтобы в будущем ни один топ футболист не хотел иметь дело с ним.
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