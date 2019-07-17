ГлавнаяНовости

Матип: «Когда начинаешь новый сезон, предыдущий больше не имеет значения»

сегодня, 09:40

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип рассказал о подготовке команды к новому сезону. Оборонец стал одним из 28 игроков, которые отправились в американское турне. В последнем товарищеском матче мерсисайдцы обыграли «Брэдфорд Сити».

Было приятно играть и добиться успеха. Когда начинаешь новый сезон, предыдущий больше не имеет значения. Важно только использовать опыт, которые получили в прошлом году, но мы начнем с чистого листа.

В «Ливерпуле» много хороших футболистов. Постараюсь играть как можно чаще, но посмотрим. У нас очень сильный состав. Каждый должен быть готов вступить в бой, если кто-то получил травму или не в лучшей форме. С нетерпением жду нового сезона!

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гвардиола: «Хотим, чтобы Сане был счастлив»
Сегодня, 23:42 Комментарии0
Румменигге: «Взгляните на тело Левандовски!»
Сегодня, 17:36 ФотоКомментарии18
Инсинье: «У нас есть огромное желание выиграть Скуддето»
Сегодня, 16:28 Комментарии2
Инсинье сделал явный намек на переход Хамеса в «Наполи»
Сегодня, 16:23 Комментарии2
Неймар: «Я считаю Месси лучшим игроком в мире»
Сегодня, 14:49 Комментарии78
Коммиссо: «Нужно время, чтобы определиться на трансферном рынке»
Сегодня, 14:29 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100