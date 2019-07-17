Матип: «Когда начинаешь новый сезон, предыдущий больше не имеет значения»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип рассказал о подготовке команды к новому сезону. Оборонец стал одним из 28 игроков, которые отправились в американское турне. В последнем товарищеском матче мерсисайдцы обыграли «Брэдфорд Сити».

Было приятно играть и добиться успеха. Когда начинаешь новый сезон, предыдущий больше не имеет значения. Важно только использовать опыт, которые получили в прошлом году, но мы начнем с чистого листа.

В «Ливерпуле» много хороших футболистов. Постараюсь играть как можно чаще, но посмотрим. У нас очень сильный состав. Каждый должен быть готов вступить в бой, если кто-то получил травму или не в лучшей форме. С нетерпением жду нового сезона!